Un altro anno di sofferenza per il mondo dell’auto europeo. Il 2022 si è chiuso con un -4,1% di immatricolazioni considerando i Paesi dell’Unione, EFTA (Norvegia, Liechtenstein, Islanda e Svizzera) e Regno Unito. Sono infatti 11.286.939 le auto nuove targate in Europa nel 2022 contro un totale di 11.774.822 del 2021.

Non è bastato un ottimo mese di dicembre da +16,2% sul 2021 a compensare un inizio disastroso dovuto anche al protrarsi della crisi dei chip.

In questo scenario complicato come sono andate le Case auto? Andiamo a scoprirlo analizzando i dati forniti dall’Acea.

La classifica per marchi e Gruppi

Il primo gruppo in Europa è Volkswagen, che conferma la sua leadership col 24,7% del mercato. Un piccolo passo indietro per il colosso tedesco che rispetto al 2021 ha perso lo 0,4% e ha visto calare le vendite del 5,7%. Per VW si salvano Audi (+2,9%), Seat (+11,7% includendo Cupra), Lamborghini e Bentley (queste ultime due hanno visto aumentare le vendite complessive del 18,1%).

Perde terreno anche Stellantis, che dal 20,2% di mercato nel 2021 è passata al 18,2%. In rosso ci sono praticamente tutti i marchi principali (male soprattutto Jeep col -19,9%), mentre si salvano DS (+17,1%), Alfa Romeo (+23,7%) e la somma di Dodge, Maserati e Ram (+39,6%).

Volkswagen Golf Fiat 500 elettrica La Prima by Bocelli Renault Austral, una delle ultime novità del marchio francese

Piccoli miglioramenti per Renault, che grazie soprattutto a Dacia e Alpine passa dal 9,3 al 9,4%, pur perdendo il 2,9% di vendite. I due marchi hanno fatto segnare un +15,8% e un +34,6%, mentre Renault ha perso il 14,1%.

Il gruppo francese è stato ormai raggiunto da Hyundai e Kia. I marchi coreani hanno sfiorato l’aggancio nei confronti dei francesi per appena 571 immatricolazioni, con vendite aumentate del 4,2% sul 2021.

Cali sensibili anche per BMW (-4,8%) e Mercedes (-3,5%), mentre cresce Toyota (+6%), ormai destinato il quinto Costruttore in Europa.

Nelle zone basse della classifica altri segni meno importanti per Volvo (-13%), Jaguar Land Rover (-20%) e Mitsubishi (-22,4%).

Marca Share 2022 % Share 2021 % Unità vendute 2022 Unità vendute 2021 Variazione % Volkswagen 10,6 10,9 1.197.455 1.286.148 -6,9 Audi 5,4 5,1 614.545 597.231 +2,9 Skoda 4,8 5,0 538.623 588.863 -8,5 Seat 3,1 3,4 345.704 402.069 -14,0 Porsche 0,8 0,7 87.147 78.048 +11,7 Peugeot 5,5 6,2 619.173 724.313 -14,5 Opel/Vauxhall 3,8 4,1 428.145 486.406 -12,0 Fiat 3,5 4,0 395.378 474.104 -16,6 Citroen 3,3 3,8 375.578 445.558 -15,7 Jeep 0,9 1,1 103.174 128.879 -19,9 DS 0,4 0,4 49.999 42.689 +17,1 Lancia/Chrysler 0,4 0,4 41.096 43.783 -6,1 Alfa Romeo 0,3 0,2 32.737 26.465 +23,7 Renault 5,2 5,8 582.766 678.709 -14,1 Dacia 4,2 3,5 475.511 410.739 +15,8 Alpine 0,0 0,0 3.283 2.439 +34,8 Kia 4,8 4,3 542.423 502.677 +7,9 Hyundai 4,6 4,4 518.566 515.960 +0,5 BMW 5,7 5,8 646.538 683.164 -5,4 MINI 1,5 1,5 171.455 175.872 -2,5 Toyota 6,8 6,1 766.769 712.505 +7,6 Lexus 0,3 0,4 39.183 47.566 -17,6 Mercedes 5,6 5,5 634.697 644.450 -1,5 smart 0,2 0,3 21.265 35.372 -39,9 Ford 4,1 4,0 380.380 389.421 -2,3 Volvo 2,1 2,3 191.518 218.883 -12,5 Nissan 1,7 1,8 155.012 172.591 -10,2 Mazda 1,2 1,3 108.213 121.821 -11,2 Land Rover 0,5 0,5 46.540 52.178 -10,8 Jaguar 0,1 0,2 11.952 17.514 -31,8 Mitsubishi 0,6 0,7 54.057 63.122 -14,4 Honda 0,4 0,4 39.923 38.248 +4,4

La classifica di dicembre 2022

La situazione cambia se si analizza il trend di dicembre 2022. In questa classifica sono decisamente di più i segni positivi, a partire da quello di Volkswagen (+22,2%) grazie agli exploit di Volkswagen e Audi.

Audi A3 Sportback 45 TFSI e

Bene anche Renault (+3,5%), BMW (+24,2%), Toyota (+23%) e Mercedes (+9,5%). In sofferenza c’è sempre Stellantis (-10,3%) che risente dei cali di Peugeot (-25,2%) e Citroen (-18,7%), mentre Hyundai resta sostanzialmente invariata (-1%).

Dietro, i marchi sono praticamente tutti in crescita, tranne Jaguar (-7,4%) e Honda (-27,3%).