Difficilmente i piani industriali di Elon Musk rispettano i tempi previsti, c'è da dire però che una volta avviati riescono a recuperare il tempo perduto con le elettriche firmate Tesla capaci di raggiungere i vertici delle classifiche per quanto riguarda le vendite. È successo con la Model 3 prima e sta capitando ora con la Model Y, capace - secondo quanto riportato da Automotive News - di prendersi la prima posizione tra i SUV premium medi più venduti in Europa nei primi 6 mesi del 2022.

Un modello capace di far registrare 41.851 immatricolazioni, mettendosi alle spalle mostri sacri come Mercedes GLC e BMW X3, rispettivamente secondo e terzo SUV premium più venduti nel Vecchio Continente con 40.554 e 31.138 unità. Il tutto proponendo solo ed esclusivamente motorizzazioni 100% elettriche.

Elettrico che muove anche l'Audi Q4 e-tron, settima con 11.182 unità vendute tra gennaio e giugno 2022. Il SUV di Musk rappresenta di fatto metà delle immatricolazioni elettriche in Europa, mentre Audi con la già citata Q4 e la più grande e-tron (in versione normale e Sportback) "pesa" per un terzo con un cumulato di 30.612 auto vendute.

Quanto piace l'elettrico

Elettrico grande protagonista del segmento, a rappresentare il 32% delle vendite fianco a fianco con il diesel, mentre i powertrain ibridi plug-in hanno conquistato il 19% degli automobilisti, lasciando alla benzina il 15% e il full hybrid (presente unicamente sulla Lexus NX) copre appena l'1,2% delle immatricolazioni.

Tesla Model Y

Tra Berlino e Shanghai

Gran parte del merito del successo della Tesla Model Y va sicuramente alla Gigafactory di Berlino, dove il SUV medio statunitense ha trovato casa e ha visto crescere man mano la produzione, fino ad arrivare a un totale di 3 turni per una produzione 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per 1.000 unità prodotte alla settimana e l'obiettivo di arrivare a 5.000 entro la fine del 2022. Ma non è tutto perché il 2023 potrebbe chiudersi con un ritmo di 10.000 "pezzi" al giorno.

Mercedes GLC BMW X3

Bisogna però sottolineare come, stando alle informazioni pubblicate dall'analista di mercato Matthias Schmidt, solo il 20% delle Model Y circolanti in Europa arriva da Berlino, mentre il resto è "made in Shanghai".

Una crescita importante per soddisfare un'altrettanto importante domanda che, se dovesse seguire i ritmi attuali, renderebbe la Model Y l'auto premium più venduta in Europa in tutto il 2022. Il SUV elettrico potrebbe infatti superare l'Audi A3, che con 51.994 unità vendute tra gennaio e giugno guida la speciale classifica.

Audi A3 Sportback

I 10 SUV premium più venduti in Europa nel primo semestre 2022

Tesla Model Y 41.851 (nuova)New Mercedes GLC 40.554 (+12%) BMW X3 31.138 (-7.5%) Volvo XC60 27.836 (-18%) Audi Q5 15.552 (-34%) Audi Q5 Sportback 13.052 (nuova) Audi Q4 e-tron 11.182 (nuova) Porsche Macan 9.798 (+36%) DS 7 Crossback 9.731 -(26%) Audi e-tron 9.470 (-3.5%)

