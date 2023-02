Provate a immaginare una Lamborghini Huracan STO trasformata, per uno strano salto spazio-temporale, in un bolide futuribile destinato alle strade di un un mondo apocalittico e cyberpunk.

Non sappiamo esattamente come potrebbe essere il risultato di questa trasposizione, ma a darcene un'idea ci pensa l'artista giapponese Ikeuchi che in collaborazione con la Casa emiliana ha realizzato un'opera d'arte unica chiamata Huracán STO Time Chaser_111100 che celebra i 60° anniversario Lamborghini e il motto "Il futuro ha avuto inizio nel 1963".

La Huracan in stile cyber-industriale

Il giovane artista nipponico ha voluto "anticipare i tempi e rompere con gli schemi del passato, influenzato dall'eredità Lamborghini con chiari riferimenti cromatici ai colori di lancio dei precedenti modelli anniversario su tutta la vettura e l'uso di 111100 nel nome, codice binario del numero 60".

Lamborghini Huracán STO Time Chaser_111100 by Ikeuchi

In pratica Ikeuchi ha utilizzato parti originali provenienti da precedenti modelli anniversario come la Lamborghini Countach 25° Anniversario, la Lamborghini Diablo SE30, la Lamborghini Murciélago 40° Anniversario e la Lamborghini Aventador LP-720-4 50° Anniversario. Unendole ad altri elementi ha voluto interpretare la Huracán STO secondo il suo stile futuristico "cyber-industriale".

Time Gazer, la Lamborghini come un robot giapponese

Sfidandovi a trovare quali sono e dove si nascondono le citate parti originali, ricordiamo che Ikeuchi ha utilizzato moltissime di queste componenti anche per una seconda opera d'arte per i 60 anni Lamborghini, più astratta e in stile "anime robot" chiamata Time Gazer.

Lamborghini Time Gazer by Ikeuchi

A prima vista Time Gazer sembra una Lamborghini "scomposta", una gabbia metallica che contiene molta della storia della Casa di Sant'Agata Bolognese e intende proporre la visione di Ikeuchi di "passato, presente e futuro, attraverso la lente dell'evoluzione Lamborghini".

Stephan Winkelmann, Presidente e ceo di Automobili Lamborghini, ha commentato così la collaborazione artistica con Ikeuchi:

"Siamo molto orgogliosi di presentare questo capolavoro insieme a IKEUCHI in occasione di questo 60° anniversario che rimarrà nella storia. L'opera Lamborghini Huracán STO Time Chaser_111100 è una combinazione di tradizione e innovazione, di passato e futuro, e rappresenta alla perfezione i valori Lamborghini. Il raggiungimento di un traguardo così significativo come il 60° anniversario è il momento perfetto per ribadire la volontà di Lamborghini di continuare a crescere come brand audace e anticonvenzionale, mettendosi sempre alla prova."

Stephan Winkelmann

Dal canto suo Ikeuchi ha detto:

"Sono onorato di collaborare con un brand come Automobili Lamborghini, in particolare per il suo 60° anniversario. È un marchio che cerca sempre di plasmare il futuro e di sfidare lo status quo, proprio come cerco di fare io con la mia arte. 'Time Gazer' e 'Time Chaser' sono state realizzate unendo parti originali dei modelli relativi agli anniversari passati e vogliono essere una celebrazione della storia Lamborghini sin dai suoi primi anni con lo scopo di renderla immortale anche nel futuro.