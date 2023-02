Il 6 maggio 1963 nasceva a Sant'Agata Bolognese Automobili Lamborghini, accendendo ufficialmente il sogno di Ferruccio Lamborghini di entrare nel mondo delle auto sportive, allora dominato da pochi brand, come vero e proprio produttore.

Nel 2023 la Casa festeggia i 60 anni di attività con tante iniziative sui circuiti di tutto il mondo ma non solo. L'obiettivo è coinvolgere quanti più fan possibili, sia per ricordare il passato di questo glorioso nome ma anche per anticipare il futuro, sempre più elettrificato. Mettetevi comodi quindi perché la lista di attività è davvero lunga.

Inverno 2023

Le celebrazioni per i 60 anni del Toro emiliano sono iniziate il 19 gennaio con l'inaugurazione del Museo di Sant'Agata Bolognese, per l'occasione completamente rinnovato per ospitare la mostra dal titolo The Future Began In 1963.

Esposte per tutto l'anno ci sono 19 Lamborghini che hanno segnato la storia del marchio e non solo, modelli che sono diventati vere e proprie icone di sportività, delle prestazioni e della tecnologia, suddivise in tre aree tematiche principali, dal nome Heritage, Contemporary e Few-Off.

La Walk of Fame del Museo Lamborghini

I festeggiamenti invernali proseguono nel mese di febbraio con il “Lamborghini Day Japan – 60th anniversary” in programma per il 23 febbraio in Giappone sul circuito di Suzuka. Si tratta del primo evento internazionale della serie, con l'obiettivo di riunire centinaia di appassionati e collezionisti del Paese del Sol Levante, uno dei mercati più importanti per l’azienda.

Il Lamborghini Club Japan

Primavera 2023

La primavera di Lamborghini si apre il 29 aprile nel Regno Unito con il "Lamborghini Day UK", un evento speciale organizzato sul circuito di Silverstone, con oltre 300 proprietari di supercar e hypercar del Toro.

Le celebrazioni per i 60 anni di Automobili Lamborghini nel Regno Unito

Contemporaneamente in Italia è previsto il tour “60° Anniversario Giro” con data di termine fissata per il 28 maggio in Piazza Maggiore a Bologna, nel corso di un secondo evento dal nome il “Concorso In Piazza”.

Si tratta di un vero e proprio concorso d’eleganza aperto al pubblico, che vede protagonisti centinaia di Lamborghini e relativi collezionisti provenienti da tutto il mondo, sempre con l'obiettivo di celebrare la grande storia del marchio.

La Lamborghini Miura a Bologna La Lamborghini Miura a Bologna La Lamborghini Miura a Bologna

Estate 2023

L'estate 2023 si apre per la Casa del Toro in America, il mercato più importante in assoluto dei tanti, con il “60th Anniversary Giro”, replica di quello italiano.

A settembre Lamborghini si sposta poi in Cina continentale, il secondo mercato più importante, con l'evento "Giro China", giunto alla sua nona edizione. Come ogni anno, in questa occasione, oltre 100 proprietari e appassionati di Lamborghini si riuniscono, nel 2023 però concludendo i festeggiamenti con la “60th Anniversary Gala Dinner”.

Lamborghini in Cina

Sempre nello stesso mese il Polo Storico di Automobili Lamborghini, cioè la sezione dell'Azienda che si occupa della protezione, conservazione e restauro delle auto d'epoca organizza il “60th anniversary Polo Storico Tour” riservato alle auto di un tempo.

Autunno 2023

L'ultima parte dell'anno per Lamborghini è quella più importante, perché dedicata agli eventi più grandi. L'autunno 2023 si apre in ottobre al circuito di Vallelunga, a Roma, con il primissimo “Lamborghini Festival”, un nuovo grande evento aperto a tutti gli appassionati e per il quale arriveranno informazioni più dettagliate nei prossimi mesi.

Ma non è tutto, a novembre sempre a Vallelunga la Casa conclude questa serie di celebrazioni con le “Grand Finals” del “Super Trofeo Lamborghini”, il campionato monomarca riservato alle Huracán Super Trofeo EVO2 che ogni anno riunisce auto da 3 Continenti.

Le celebrazioni per i 60 anni di Automobili Lamborghini

Maggiori informazioni specifiche arriveranno dalla Casa nel corso dell'anno.

Il calendario completo degli eventi Lamborghini 2023