The I.C.E., il freddo concorso d'eleganza per auto classiche di St. Moritz, torna anche nel 2023, sul lago ghiacciato alle pendici delle montagne dell'Engandina.

Un evento unico nel suo genere che l'anno scorso aveva visto la partecipazione di diverse figure chiave del mondo dei motori, tra cui Horacio Pagani, e che si ripropone quest'anno con la stessa formula. Ecco tutto quello che sappiamo, in anteprima.

Tante auto classiche

In questa nuova edizione ci saranno tante auto classiche "uniche" pronte a stupire tutti gli appassionati di motori, sia in maniera statica che dinamica; Ferrari, Lamborghini, Mercedes ma non solo, anche Mini e Fiat. Le informazioni rilasciate dagli organizzatori sono ancora poche, ma quel che che è certo è ce ne sarà per tutti i gusti.

L'evento sarà contornato dal Villaggio di The I.C.E. il punto d’incontro di tutti i partecipanti e dei vari Brand auto, glamour e fashion, che esporranno proprio a St. Moritz gli ultimi prodotti presentati. Come anticipato nella nuova locandina realizzata per l'occasione che potete vedere qui sotto, poi, il nuovo sponsor dell'edizione 2023 sarà il brand di orologi Richard Mille, lo stesso dietro ad altri importanti eventi automobilistici mondiali di auto classiche, come per esempio la 1000 miglia o la Coppa delle Alpi.

Le auto di The I.C.E. Saint Moritz 2022 Le auto vincitrici di The I.C.E. Saint Moritz 2022

Peter Harrison, CEO Richard Mille EMEA, ha dichiarato:

"Siamo orgogliosi di collaborare con The I.C.E. St. Moritz e di diventarne il Title Sponsor. L'evento di quest'anno sarà sicuramente a dir poco straordinario, in quanto vedremo in azione alcune delle migliori auto d'epoca del mondo, che guideranno sul lago ghiacciato sullo sfondo dell'iconico scenario di St. Moritz."

Anche noi parteciperemo all'edizione 2023. Continuate a seguirci qui sul sito e sui nostri profili social, Facebook e Instagram, per saperne di più.

La locandina dell'edizione 2023

Il nostro video dell'edizione 2022