Nel giorno in cui la Commissione europea chiede ai dipendenti di disinstallare TikTok dagli smartphone (ufficialmente per un problema di sicurezza informatica), Mercedes-Benz annuncia che TikTok sarà integrato nel nuovo sistema operativo di bordo per consentire a tutti di “scrollare” i video in macchina durante le soste.

Oltre ai meme esilaranti che si potrebbero creare immaginando una direttiva europea che impone a chi viaggia in Mercedes di smontare il navigatore prima di parcheggiare, penso che questa sfortunata coincidenza comunicativa entrerà nel libro delle “metafore perfette” per rappresentare il bipolarismo che ci affligge.

Abbiamo costruito il successo della nostre industrie producendo in Cina e ora che abbiamo capito che delocalizzare tutto è una controproducente per vari motivi, ci affanniamo a guardare con scetticismo tutto ciò che producono i cinesi.

Ci lamentiamo di non essere più delle potenze manifatturiere però pochi di noi sono disposti ad accettare lavori fisici.

Vogliamo continuare ad esportare in Cina i nostri beni di lusso - che siano auto, moda o eccellenze enograstronomiche, etc - però temiamo la diffusione delle auto elettriche (anche se sono assemblate in Europa) perché le batterie sono sempre cinesi.

Intendiamoci, la questione Cina c’è ed è enorme in quanto materia geopolitica. Nessuno ha la soluzione in tasca per risolverla, ma temo che non ne usciremo se non ritroviamo un minimo di coerenza, ci rimbocchiamo le maniche e iniziamo a correre per recuperare la competitività perduta. Tecnologica e manifatturiera, tanto in Italia quanto in Europa. E non solo in campo automobilistico.

L’alternativa ovviamente c’è: dobbiamo buttare la metà dei vestiti che abbiamo a casa, smettere di comprare accessori su Amazon a poco prezzo e dopo aver disinstallato TikTok dobbiamo buttare pure lo smartphone con cui stiamo leggendo questo articolo. Perchè è “designed dove-vi-pare” ma sicuramente “Made in China”.

Voi siete disposti a fare queste rinunce? Io no.