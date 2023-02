Mercoledì 8 marzo 2023 i mezzi pubblici in tutta Italia si fermano per lo sciopero generale della durata di 24 ore. Lo stop interessa molte grandi città del nostro Paese e potrebbe provocare disagi dal punto di vista del traffico stradale, in particolare in prossimità e all'interno dei centri urbani di maggiori dimensioni.

Lo stop di 24 ore è stato indetto dalle organizzazioni sindacali Cub, Cobas, Si Cobas, Slai Cobas, Sgb, Usb e Us e le motivazioni riguardano “il peggioramento della condizione generale di vita delle donne a partire dalla condizione di lavoro nel nostro Paese, che investe tutti gli altri ambiti: sociale, familiare, culturale".

Riportiamo di seguito gli orari dello sciopero nelle principali città, con chi si ferma da Nord a Sud.

Lo sciopero a Roma

Gli orari e le modalità di sciopero, come di consueto, variano a seconda della città. I mezzi del comparto del Trasporto Pubblico Locale della Capitale, quindi Atac, Cotral, Astral e Roma TPL si fermano per tutte le 24 ore dell'8 marzo, salvo le fasce di garanzia.

Non garantita quindi la circolazione di Bus, metro e tram dalle 8:30 alle 17:00 e dalle 20:00 a fine servizio. Parlando di treni, invece, per il momento non ci sono informazioni confermate, ma è quasi certo lo stop del personale dalle 00.00 alle 21.00.

Lo sciopero a Milano

Lo sciopero di mercoledì 8 marzo, nazionale, riguarda anche Milano. Nel capoluogo lombardo si fermano i mezzi di ATM e i treni regionali di Trenord. In questo caso a essere coinvolti potrebbero essere anche gli operatori delle Autostrade, ma non è ancora certo.

Lo sciopero a Napoli

Informazioni ancora poco chiare anche per quanto riguarda la città partenopea, dove a fermarsi potrebbero essere tutti i lavoratori di Anm, quindi della Linea 1 della metropolitana cittadina, delle funicolari e gli autisti di autobus per 24 ore.

In tutti i casi a non essere garantito potrebbe essere per l'8 marzo anche il trasporto scolastico, una novità rispetto alle giornate precedenti. Come di consueto aggiorneremo l'articolo al sopraggiungere di informazioni più dettagliate per ogni città.