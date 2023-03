La patente in Europa diventa digitale. E potremmo dire addio al foglio rosa. La Commissione Ue ha proposto oggi un set di norme che di fatto anticipano di un anno il conseguimento della licenza di guida, smaterializzandola con validità in tutti i Paesi dell'Unione. Si potrà iniziare a guidare auto e camion a 17 anni se accompagnati e sostenere anche l'esame. Al compimento del 18esimo anno, poi, sarà possibile essere al volante da soli.

Per la Commissione, la patente digitale "è una novità mondiale". Si potrà tenere sullo smartphone. Sarà molto più facile sostituirla o rinnovarla, "poiché tutte le procedure saranno online".

L'obiettivo della Commissione è quello di aumentare la sicurezza stradale e, si legge nel provvedimento, aiuteranno l'Ue a raggiungere la Visione Zero, ovvero a non avere morti sulle strade dell'Unione entro il 2050. Formazione e test per la patente terranno conto di più della sicurezza di pedoni, ciclisti, scooter e bici elettriche. Saranno condivisi i dati per rendere efficace in tutta l'Ue la sospensione delle patenti. Ed è prevista una stretta su alcune infrazioni:

Non mantenere una distanza sufficiente dal veicolo che precede

Sorpasso pericoloso

Parcheggio pericoloso

Attraversamento di una o più linee bianche continue

Guida contromano

Mancato rispetto delle norme sull'uso dei corridoi di emergenza

Uso di un veicolo sovraccarico.

La Commissione prevede poi "un periodo di prova di almeno due anni per i neopatentati dopo il superamento dell'esame e una regola di tolleranza zero sulla guida in stato di ebbrezza. Si tratta di un aspetto essenziale, poiché anche se i giovani conducenti rappresentano solo l'8% di tutti gli automobilisti, 2 su 5 collisioni mortali coinvolgono un conducente o un motociclista di età inferiore ai 30 anni".

Test su misura per le auto elettriche

Le norme aggiornate sui test terranno conto della transizione ai veicoli a emissioni zero. Verranno valutate, ad esempio, le conoscenze e le competenze legate ai sistemi avanzati di assistenza alla guida e ad altre tecnologie automatizzate.

La foto inserita dalla Commissione Ue nel comunicato stampa

Ai neopatentati verrà inoltre insegnato come il loro stile di guida influisca sulle emissioni, per esempio la tempistica dei cambi di marcia. Infine, la massa consentita di un veicolo di categoria B sarà modificata per i veicoli a carburante alternativo, poiché i veicoli a emissioni zero con batteria possono essere più pesanti.

Patente digitale, come funziona

In un futuro non così lontano la vostra patente di guida sarà sul proprio telefono o su qualsiasi altro dispositivo digitale, anche se potrete richiedere la versione fisica se preferite, soprattutto per le generazioni più giovani

Ha commentato la commissaria Ue ai Trasporti, Adina Valean, anticipando quindi parte della trasformazione della patente da fisica a digitale. Ancora non ci sono specifiche tecniche ma si potrebbe seguire l'esempio degli Stati Uniti dove già da qualche tempo la licenza di guida può essere salvata sul proprio smartphone utilizzando app come il Wallet dell'iPhone.