Negli anni le auto sono state sempre più "infarcite" di tecnologie. Da infotainment connessi a numerosi (e utili) sistemi di sicurezza attiva e passiva, fondamentali per ridurre il numero di incidenti, di vittime e di feriti. Una serie di implementazioni che hanno portato a una crescita di dimensioni e peso delle auto moderne.

Basta pensare alla Mercedes 190 del 1982, l'antenata della Classe C: 4,42 metri di lunghezza e peso compreso - a seconda degli allestimenti - tra i 1.080 e i 1.300 kg. Salto in avanti di 41 anni: l'attuale Mercedes Classe C raggiunge i 4,75 metri di lunghezza e supera - nella versione plug-in - le 2 tonnellate di peso. Più della prima Classe S (W116) che le 2 tonnellate solo le sfiorava.

E se la questione può sembrare avere ripercussioni unicamente sui consumi, l'aumento del peso delle auto è un tema che tocca altre tematiche ancora più importanti come quella della sicurezza e della patente.

L'avvertimento dell'Euro NCAP

Maggiore è il peso di un'auto, maggiore è la forza necessaria per frenarla. Fisica di base. Va da sé quindi come auto più pesanti necessitino di impianti frenanti più potenti. Ma non è tutto. In caso di incidente infatti al crescere del peso possono aumentare i rischi per gli occupanti di eventuali altri mezzi coinvolti.

Proprio per questo nel report sui test effettuati nel 2022 dall'Euro NCAP l'ente per la sicurezza europeo ha pubblicato una nota di avvertimento sull'aumento del peso delle nuove auto, con tanto di tabella comparativa tra i veicoli testati nel biennio 2010 - 2012 e 2020 - 2022.

Categoria auto Peso medio 2010 - 2012 Peso medio 2020 - 2022 Peso medio Auto elettriche (2022) Small family car 1.362 kg 1.443 kg 1.657 kg Large family car 1.559 kg 1.789 kg 2.022 kg Small SUV 1.579 kg 1.717 kg 1.978 kg

Quasi 100 kg in più per le compatte, più di 200 per le auto di segmento D (quello delle medie come Alfa Romeo Giulia, BMW Serie 3 etc...) e più di 130 per i SUV piccoli. Masse che sembrano quasi contenute quando si parla di auto elettriche: si arriva a una media superiore alle 2 tonnellate per i segmenti superiori, con le batterie a giocare un ruolo fondamentale in questo continuo aumento di peso.

E se tutti questi chili portati a spasso non inficiano nella sicurezza degli occupanti, fanno differenza in caso di urto. Provate a pensare un SUV di oltre 2 tonnellate che si scontra con una piccola di circa 1.400 kg.

Per questo l'Euro NCAP ha sottolineato la necessità di adottare adeguate strutture di assorbimento urti, assieme a sistemi di assistenza alla guida sempre più efficaci, per proteggere non solo gli altri veicoli ma anche ciclisti e pedoni.

E la patente?

Altro punto fondamentale nella continua crescita del peso delle auto riguarda i limiti imposti dalla patente. Attualmente infatti chi possiede la patente B può mettersi alla guida di auto con massa non superiore alle 3,5 tonnellate. Siamo ancora lontani ma, come sottolineato qualche tempo fa da Bentley, di questo passo in futuro la patente B potrebbe non bastare più.

L'aumento del peso medio delle auto tra il 2001 e il 2022

A supporto della propria teoria la Casa inglese ha portato la Bentayga passo lungo: 2.514 kg di SUV con massa lorda pari a 3.250 kg. Pensate fosse elettrica, con qualche tonnellata in più dovuta alla presenza delle batterie. Si arriverebbero a superare le 2,8 tonnellate della Volvo EX90.

Volvo EX90

Caso limite certo, ma se la tendenza è questa nel 2035 quando, a meno di clamorose retromarce, le auto nuove in Europa dovranno essere unicamente elettriche, potremmo ritrovarci con alcuni modelli invendibili a tutti i possessori di patente B a causa del loro peso.