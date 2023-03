Fino a quando verrà prodotta la smart fortwo? Secondo rumors emersi nei giorni scorsi la 2 posti elettrica tedesca avrebbe avuto le ore contate, con linee di produzione pronte a fermarsi ad aprile 2023. Un addio dopo 25 anni di onorata carriera.

Non sarà però così: in una nota ufficiale la Casa ha infatti dichiarato che la produzione della fortwo EQ continuerà per tutto il 2023 e terminerà solamente a metà 2024, sia per la versione coupé sia per la cabrio.

Si può ordinare

Se per caso quindi stavate valutando l'acquisto della piccola a batterie non sarete costretti ad accelerare i tempi: gli ordini infatti proseguiranno "ben oltre la data di aprile 2023", come specificato da smart stessa, che ha poi sottolineato che "la deadline per l’accettazione degli ordini dipenderà dalla disponibilità di prodotto allocata dai singoli paesi".

smart EQ fortwo

La presenza delle fortwo coupé e cabrio negli smart store dipenderà quindi dalle strategie della Casa e non dallo stop alla produzione. Considerando i numeri fatti registrare in Italia fin dalla suo debutto (era il 1998) e la massiccia presenza tra le strade di Roma - dove ne sono state vendute 200.000 in 25 anni, numeri che fanno della Città Eterna la capitale della smart fortwo - immaginiamo che il Bel Paese sarà in cima alla lista delle destinazioni dove recapitare le nuove unità prodotte.

A riprova di quanto il legame tra smart e Italia sia forte c'è la smart EQ fortwo racingred, nuova versione speciale dedicata al nostro mercato e caratterizzata da un colore inedito (si chiama carmine red matt) per la carrozzeria e da una dotazione di serie particolarmente ricca.

smart fortwo racingred

L'ultima della sua specie

Ancora poco più di anno quindi per quella che è stata una piccola grande rivoluzione, ideata da Nicolas Hayek, fondatore della Swatch - che a inizio degli anni ’90 pensò di creare un’utilitaria ibrida o elettrica insieme a Volkswagen.

Da Wolfsburg dissero di no e così arrivò Mercedes. Nacque la MCC (Micro Compact Car), Casa destinata a produrre la smart che abbandonò però il progetto di una motorizzazione elettrica in favore di un 3 cilindri turbo di 0,6 litri, abbinato ad un cambio sequenziale - assai lento - e a dimensioni da record: 2,50 metri di lunghezza.

smart #1

La sua storia è stata poi costellata da innumerevoli versioni speciali, varie generazioni e il passaggio alla sola motorizzazione elettrica nel 2020. Elettrico che farà parte anche del futuro di smart e già muove la smart #1, primo SUV della Casa e primo modello a superare - e di molto - i 4 metri di lunghezza.

La nostra prova della prima smart fortwo