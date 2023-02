Passano gli anni, ma la classifica delle elettriche più vendute in Italia vede spesso protagonista lei, la smart EQ fortwo. La piccola EV tedesca omaggia il nostro Paese con una nuova limited edition di 250 esemplari chiamata racingred che rende l’elettrica esclusiva e ancora più completa nella dotazione.

La fortwo racingred si può già acquistare in tutte le concessionarie a partire da 30.195 euro ed è disponibile anche una proposta di noleggio.

La dotazione

La racingred si distingue per un look inedito, con la verniciatura in carmine red matt, che è al debutto assoluto sulla fortwo.

Al di là della livrea opaca e dei cerchi in lega da 16” con design specifico, la smart punta anche su una dotazione particolarmente ricca proponendo di serie alcuni degli equipaggiamenti più richiesti dai clienti. Sulla racingred ci sono quindi il winter package e il pacchetto Exclusive caratterizzato da rivestimenti in pelle nera e console centrale con finiture simili alla fibra di carbonio.

La nuova limited edition conta 250 esemplari

Per muoversi in città tornano utili i sensori di parcheggio anteriori e posteriori e la retrocamera, mentre per 200 dei 250 esemplari totali è possibile richiedere il caricatore di bordo da 22 kW al posto di quello da 4,6 kW.

Quanto costa (anche a noleggio)

La smart con caricatore da 4,6 kW parte da 30.195 euro, mentre per la 22 kW è necessario aggiungere 500 euro in più. In alternativa, ci si può mettere al volante della fortwo tramite una proposta di noleggio a lungo termine che non prevede anticipo, a fronte di una permuta di un veicolo elettrico/ibrido.

La fortwo racingred si acquista da 30.195 euro o si noleggia

La formula è composta da 36 canoni mensili da 355 euro al mese e include l’installazione della wallbox, assicurazione RCA, incendio/furto e Kasko, tutela legale, manutenzione ordinaria e straordinaria, gestione amministrativa, assistenza stradale ed Ecobonus.