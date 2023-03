Una nuova Volkswagen sarà presentata a breve. Potrebbe trattarsi però di una concept che ne anticiperà stile e contenuti. Andiamo però con ordine e proviamo a fare chiarezza. Tutto nasce da un tweet pubblicato dalla Casa nel quale si dà appuntamento al 15. Per? E qui iniziamo a fare gli investigatori.

Il post infatti recita "In "More 2 come 4 you", cioè "Altre 2 sono in arrivo per voi". Un gioco di parole che - secondo molti - potrebbe nascondere una grande novità: la presentazione della Volkswagen ID.2. Ma sarà davvero così?

Gli indizi

Prima di tutto guardiamo il calendario: sappiamo che la nuova piccola elettrica della Casa verrà prodotta a partire dal 2025. Mancano quindi 2 anni e può sembrare ben presto per un suo debutto in società.

Bisogna però sottolineare una cosa: la Volkswagen ID.3 ha debuttato come concept (con il nome di ID Concept) nel 2016, 3 anni prima della produzione in serie della prima elettrica VW su base MEB. Quindi un primo sguardo alla ID.2 non si può escludere.

I dubbi però sorgono guardando il video teaser, dove compaiono dati relativi ai consumi di ID.5 GTX e ID.4. Perché? Semplice "memo" o c'è qualcosa di più? Domande, domande e domande. L'ago della bilancia torna a propendere per la ID.2 per la frase finale "Ma non è ancora una Volkswagen". In effetti la piccola elettrica non fa parte del listino della Casa e quindi, a tutti gli effetti, non è ancora una di famiglia.

Volkswagen ID.2, le foto spia

Un altro indizio, proveniente questa volta da altre testate, parla anche della meccanica. Il modello che debutterà mercoledì prossimo infatti dovrebbe essere basato sulla piattaforma MEB+, evoluzione dell'attuale MEB che fa da base a tutte le auto elettriche Volkswagen, con novità meccaniche e software.

Smettiamo però di fare gli investigatori automotive, mettiamoci comodi in attesa del 15 marzo, fissiamo un promemoria per le 18.20, quando ogni domanda troverà risposta.