Tra le elettriche più importanti dei prossimi anni c’è sicuramente la Volkswagen ID.2. La compatta di Wolfsburg rappresenterà il modello più accessibile dell’intera gamma elettrica del Gruppo, allargando così la platea di potenziali clienti.

Dopo i tanti rumors degli scorsi mesi, le nostre spie sono riuscite a vedere da vicino quello che potrebbe essere uno dei primissimi prototipi dell’ID.2 in fase di sviluppo.

La prima “figlia” della MEB-Plus

A un primo sguardo, il muletto impegnato nei test ricorda sicuramente l’ID.3, la quale – tra l’altro – sarà presto sottoposta a un restyling. Osservando meglio, però, si può vedere un passo più corto e delle portiere posteriori molto più ristrette rispetto a quelle anteriori. Naturalmente, la carrozzeria è solo provvisoria, con le vere novità che potrebbero nascondersi “sotto pelle”, almeno per il momento.

Volkswagen ID.2, le prime foto spia Volkswagen ID.2, le prime foto spia

Anche se non è chiaro che aspetto avrà l’ID.2 (sappiamo per certo, comunque, che non si avvicinerà a quello del concept ID.Life), la piccola Volkswagen sarà il primo modello a basarsi sulla piattaforma MEB-Plus. Si tratta di una variante speciale che permetterà l’adozione (primariamente) di motori elettrici anteriori, oltre a consentire una configurazione con un motore su ogni asse per sviluppare la trazione integrale.

E il prezzo di partenza sarà piuttosto invitante: l’obiettivo della Casa sarebbe quello di contenere il listino intorno ai 20-25.000 euro, un po’ come la Tesla Model 2.

Addio alla Polo o alla Golf?

Secondo i primi rumors, l’ID.2 potrebbe misurare intorno ai 4,25 metri di lunghezza e avere un peso di circa 1,6-1,7 tonnellate, posizionandosi così quasi nello stesso segmento della Golf. È anche per questo motivo che nelle scorse settimane si è pensato a un futuro esclusivamente elettrico per la storica compatta tedesca o all’adozione del nome “ID.Golf”.

Il concept Volkswagen ID.Life del 2021: l'ID.2 avrà forme diverse, ma potrebbe riprenderne tecnologia e filosofia generale

In precedenza, invece, si pensava che l’ID.2 potesse sostituire del tutto la Polo, raccogliendone l’eredità in termini di dimensioni e prezzi. Volkswagen non ha ancora rivelato informazioni ufficiali, anche si è iniziato già a parlare di una variante sportiva GTX e di una versione rialzata X in stile crossover.

In ogni caso, questo sarà il primo di una lunga serie di avvistamenti: il debutto del modello definitivo potrebbe avvenire solo tra il 2025 e il 2026.