Il restyling della Volkswagen ID.3 è stato annunciato qualche mese fa, senza però dare dettagli sul "quando" sarebbe arrivato. Solo qualche bozzetto ad anticiparne lo stile. Oggi ecco arrivare la risposta sulla data di debutto: 1 marzo.

A segnalarla non è stata alcuna informazione rubata ma un post pubblicato da Volkswagen stessa sui proprio profilo Linkedin, con tanto di primo video teaser a mostrare alcuni dettagli della ID.3 2023.

Cosa cambia

Pochi secondi di immagini con protagonista il posteriore della compatta elettrica tedesca. "La parte posteriore con le luci di retromarcia divise in due parti, a dare un nuovo look. Fanno parte di un design affilato e ancora più appariscente" recita il post su Linkedin.

A cambiare saranno anche altri elementi della Volkswagen ID.3 restyling, come le luci anteriori e soprattutto gli interi dove dovrebbe arrivare un nuovo monitor touch da 12", animato da una versione rinnovata e migliorata del software della Casa. Anche materiali e assemblaggi dovrebbero ricevere un upgrade.

Un muletto della Volkswagen ID.3 restyling fotografato durante i test Il bozzetto degli interni della Volkswagen ID.3 restyling

Stessa base

A livello di meccanica la ID.3 restyling, una delle numerose novità che Volkswagen ha in serbo per il 2023, non dovrebbe presentare invece particolari differenze rispetto alle versione attuali, anche se alcuni rumors dicono che potrebbero arrivare nuove e più potenti batterie. Staremo a vedere.

Il prototipo della Volkswagen ID.3 GTX

Gamma che si arricchirà dell'inedita versione ID.3 GTX, quella sportiva con - pare - trazione integrale come le sorelle maggiori ID.4 e ID.5 e potenza complessiva di 299 CV.