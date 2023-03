La Volkswagen ID.3 è cambiata, evoluta e maturata, in occasione del primo restyling della sua carriera, avvenuto a distanza di poco meno di 3 anni dal lancio. Paraurti ridisegnati, nuovi materiali e "meno fronzoli" estetici sono stati parte della ricetta utilizzata dai designer e dagli ingegneri per migliorare un progetto ancora piuttosto fresco.

Dettagli di fino, che per essere visti e apprezzati nel concreto hanno bisogno di essere messi a confronto diretto con quelli della versione precedente. Proprio per questo ci è sembrato doveroso fare un nostro, ormai, tradizionale nuova contro vecchia. Mettetevi comodi perché le novità, anche se lievi, sono tante.

Un lieve lifting

Prima di analizzare nel dettaglio questo restyling c'è bisogno di fare una premessa. Quando un'auto è ancora giovane progettare un aggiornamento di metà carriera o restyling per una Casa non è per niente semplice.

Negli ultimi anni Volkswagen stessa, in occasione di questi interventi, ci ha abituato a lievi o lievissimi upgrade estetici sulle proprie auto, a tutto vantaggio di miglioramenti più cospicui per gli interni e per le dotazioni.

Una filosofia commerciale e progettuale sempre più diffusa tra i costruttori: agire in punta di matita negli esterni - anche perché sono quelle le modifiche più costose a livello industriale - concentrandosi maggiormente sulle tecnologie, i cui aggiornamenti possono essere "spalmati" su differenti modelli.

Volkswagen ID.3 2023, com'è cambiata con il restyling

Così è successo con il restyling della Volkswagen ID.3 che, a un primo sguardo, potrebbe sembrare molto - troppo - simile alla versione precedente. In realtà di aggiornamenti ne sono stati fatti, quasi tutti concentrati sotto e dentro, realizzati con cura e in maniera mirata a seguito di un attento ascolto del pubblico e degli acquirenti da parte degli ingegneri.

Volkswagen ID.3 2023: come cambia fuori

Venendo al dunque, quindi, come è cambiata fuori la Volkswagen ID.3? Partendo dal frontale, la compatta di Wolfsburg è stata evoluta con un nuovo paraurti anteriore dalle forme semplificate, con l'obiettivo di aumentare ulteriormente l'efficienza.

Nonostante il cx di 0,26 sia rimasto invariato, infatti, il nuovo frontale ingloba ora una presa d'aria più sottile e un cofano rinnovato, più "liscio" e senza la modanatura nera precedentemente posizionata sotto al parabrezza.

A essere stati ridisegnati davanti sono stati anche i fari, apparentemente simili ai precedenti ma dotati di una tecnologia a matrice di LED più potente, in grado quindi di garantire una migliore illuminazione stradale in qualsiasi condizione. E se ve lo steste chiedendo, la risposta è sì, l'effetto "occhio umano" - cioè il saluto con i fari all'apertura e alla chiusura dell'auto - è stato mantenuto.

Volkswagen ID.3, l'anteriore della versione restyling Volkswagen ID.3, l'anteriore della versione pre-restyling

Guardando l'auto di 3/4 anteriore, la rimozione della modanatura nera posizionata, come anticipato, sotto al parabrezza ha reso le forme dell'auto apparentemente più slanciate, donando all'insieme un aspetto quasi più basso e aerodinamico.

I cambiamenti sul profilo, invece, si sono concentrati principalmente sulla rimozione degli sticker precedentemente posizionati sul terzo montante posteriore, originariamente ideati per replicare (almeno in parte) la presenza di un terzo finestrino laterale, ma che spezzavano un po' il design dell'auto.

Passando al posteriore, infine, i designer hanno equipaggiato il restyling della Volkswagen ID.3 con dei nuovi fanali sempre a LED, ora illuminati anche nella parte posizionata sopra al baule (prima era un catarifrangente), un'altra caratteristica quest'ultima tipica di quasi tutti i restyling della Casa di Wolfsburg e presente, per esempio, anche sull'aggiornamento di metà carriera della Polo.

Volkswagen ID.3, il posteriore della versione restyling Volkswagen ID.3, il posteriore della versione pre-restyling

Lunghezza Larghezza Altezza Passo Bagagliaio 4,26 metri 1,55 metri 1,81 metri 2,77 metri 365 litri

Volkswagen ID.3 2023: come cambiano gli interni

I maggiori cambiamenti per la ID.3 sono stati concentrati all'interno. Come abbiamo detto, la Casa nel corso dell'intero sviluppo dell'auto ha ascoltato e letto i feedback degli utenti in tutto il mondo, per capire cosa e come migliorare questo progetto.

Prima di tutto, infatti, il sistema di infotainment è stato completamente sostituito. Un nuovo schermo più grande da 12 pollici ha preso il posto del precedente schermo da 10 pollici, sempre touchscreen, abbinato a un software di nuova generazione ideato con l'obiettivo di risolvere del tutto - almeno sulla carta ma ci riserviamo di testarlo a fondo - i problemi di funzionamento.

Ma non solo, con l'aggiornamento di metà carriera della ID.3, l'auto è stata dotata di nuovi materiali per i rivestimenti. Prima di tutto sul volante, che per l'occasione ha salutato definitivamente la pelle in favore di un materiale più ecosostenibile e, stando alle informazioni rilasciate dalla Casa, della stessa qualità e durabilità nel tempo.

Allo stesso tempo anche il cruscotto è stato rivestito di nuovo materiale più morbido abbinato a delle nuove cuciture a vista con l'obiettivo di rendere l'ambiente più "premium". Infine, nell'abitacolo ha trovato posto anche un nuovo sistema di ambient light, con nuovi punti luce nelle portiere e nelle maniglie.

In occasione del restyling, è divenuto di serie su tutte le versioni il cassettino centrale dotato di due prese USB-C retroilluminato e un comodo porta-bicchieri ed è rimasta invariata, infine, la presenza della retina per posizionare lo smartphone.

Volkswagen ID.3 2023, la meccanica

Parlando della meccanica, la potenza del motore, sistemato al posteriore, di 204 CV è rimasta invariata, così come la coppia, pari a 310 Nm. La rinnovata Volkswagen ID.3 è quindi sempre in grado di raggiungere la velocità massima di 160 km/h.

La piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen

Il tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h è, invece, il dato che cambia, in base alla scelta del pacco batterie e quindi delle versioni. Per raggiungere la velocità a due zeri la ID.3 impiega, infatti, 7,3 s con batteria da 58 kWh (autonomia dichiarata di 426 km WLTP) e 7,9 s con batteria più grande da 77 kWh (autonomia dichiarata di 546 km WLTP). Attenzione a quest'ultima però, perché per il momento è omologata solo per 4 passeggeri, non 5.

Terminando la nostra rassegna con la potenza di ricarica, in corrente alternata AC anche sul restyling si ferma a 11 kW, in corrente continua DC diventa invece di 120 kW, nel caso della ID.3 da 58 kWh, o di 170 kW, nel caso della ID.3 da 77 kWh (prima arrivava a 100 o 135 kW con l'ultimo aggiornamento, a seconda delle versioni).

Ultima novità importante introdotta con questo primo restyling è la nuova funzione V2G (Vehicle to Grid), che permette di restituire parte dell'energia immagazzinata nel pacco batterie a oggetti - per esempio monopattini elettrici - o all'infrastruttura.

Volkswagen ID.3 2023, i prezzi

Il listino prezzi della nuova Volkswagen ID.3 2023 è strutturato in 4 allestimenti. La ID.3 Life da 58 kWh e 204 CV parte da 43.600 euro; la ID.3 Business da 58 kWh e 204 cv parte da 47.100 euro; la ID.3 Style da 58 kWh e 204 cv parte da 51.100 euro; la ID.3 Tour da 77 kWh e 204 cv parte da 56.650 euro.

Nome Batteria Autonomia Potenza Potenza di ricarica in DC Prezzo Volkswagen ID.3 Life 58 kWh 426 km 204 CV 310 Nm 120 kW 43.600 euro Volkswagen ID.3 Business 58 kWh 426 km 204 CV 310 Nm 120 kW 47.100 euro Volkswagen ID.3 Style 58 kWh 426 km 204 CV 310 Nm 120 kW 51.100 euro Volkswagen ID.3 Tour 77 kWh 546 km 204 CV 310 Nm 170 kW 56.650 euro

L'abbiamo vista dal vivo