Ad inizio anno Skoda ha promesso due importanti novità per il 2023: le nuove Superb e Kodiaq. Proprio il SUV è il protagonista di una nuova serie di foto spia che arrivano direttamente dalla Scandinavia, dove la Casa boema sta proseguendo i test a ritmo serrato.

Basata sempre sulla piattaforma MQB – almeno secondo i primi rumors – la seconda generazione della Kodiaq promette ancora più spaziosità e tecnologia.

Pronta ad allargarsi

La Skoda è ancora completamente camuffata con un wrapping che non permette di vedere tutti i dettagli. La prima impressione, però, è che la il SUV più grande del brand ceco riceverà una nuova calandra, forse molto vicina come stile a quella montata sull’Enyaq.

Inoltre, la linea di cintura appare più alta, per dare un look ancora più muscoloso alla fiancata, mentre i cerchi sono da 18” (sulle gomme Continental si vedono chiaramente le misure).

Nuova Skoda Kodiaq, le foto spia dei test Nuova Skoda Kodiaq, le foto spia dei test

Nonostante siano nascoste dalle mimetizzazioni, nel posteriore sembrano esserci già le luci LED definitive, mentre il lunotto integra uno spoiler per rendere il design più filante.

In generale, le dimensioni potrebbero aumentare sensibilmente, anche per separarsi in modo più consistente dalla Enyaq. Attualmente, infatti, i due modelli sono “distanti” appena 5 cm, con la Kodiaq che potrebbe quindi arrivare a circa 4,8 metri di lunghezza per dare ancora più spazio ai suoi passeggeri (anche quelli della terza fila).

Tanti nuovi motori in arrivo

A cambiare radicalmente sarà la gamma di motorizzazioni. Ora la Kodiaq è disponibile solo con powertrain non elettrificati a benzina e diesel ed è ragionevole che, per prepararsi alle rigide normative Euro 7, Skoda aggiunga diverse opzioni mild hybrid e ibride plug-in.

È possibile che il SUV (che sarà sempre proposto a trazione anteriore e integrale) condivida alcune motorizzazioni con la nuova Passat Variant (ripresa, tra l'altro, in fase di test proprio insieme alla Skoda), un’altra delle importanti novità del Gruppo Volkswagen per il 2023.

La famigliare tedesca dovrebbe ricevere una versione ibrida plug-in più performante, con una batteria di capacità doppia rispetto a quella attuale. Questa soluzione potrebbe trovare spazio anche sulla Skoda, per consentire un’autonomia elettrica di almeno 70-80 km.