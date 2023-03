Quanto contano i motori nel successo di una piccola auto? Quando questa si presenta come un concentrato di innovazione e tecnologia, quello che c'è sotto il cofano deve, in effetti, fare la sua parte. Per la Toyota Yaris, che nel 2023 festeggia nuovi primati di successo e produzione, è stato ed è ancora così.

Quasi certamente se ci si ferma un momento a pensare ai motori della Yaris, si avrà la sensazione che siano stati sempre più o meno gli stessi, distinguendo al massimo il periodo dei piccoli benzina dall'era dell'ibrido. Naturalmente non è tutto qui e le novità sono state più numerose di quanto non sembri. Eccole modello per modello.

Toyota Yaris (XP10) prima generazione 1999-2006

Il "piccolo genio" si presenta in Europa all'inizio del 1999 con molte frecce al suo arco, vincendo subito il concorso "Auto dell'Anno" per il 2000. Gradevole e pratica, ha un paio di motorini moderni, 1.0 e 1.3 a quattro cilindri entrambi con quattro valvole per cilindro e sistema di fasatura variabile VVT-i. Appartengono alla famiglia SZ, ma il primo è utilizzato soltanto da Toyota mentre il secondo equipaggia anche modelli Daihatsu.

Toyota Yaris (XP10) 1999 Toyota Yaris TS (XP10) 2001 Toyota Yaris, il 1.3 1SZ-FE 1999

Due anni dopo, nel 2001, la Yaris arricchisce l'offerta con altre due unità: cavalcando il successo dei turbodiesel anche tra le piccole auto, Toyota introduce il 1.4 D-4D a gasolio. con 75 CV, mentre al vertice della gamma a benzina si pone il 1.5 della sportiva TS.

Questo appartiene alla Famiglia NZ-FE e ha la fasatura variabile sul solo lato aspirazione. Il 1.3 e il 1.4 D-4D vanno anche sulla derivata Yaris Verso, una sorta di multispazio in miniatura, inoltre dal 2004 i benzina escluso il 1.5 sono rivisti per adeguarsi alla normativa Euro 4 e perdono qualche CV, scendendo a 65 e 84 CV.

Toyota Yaris TS (XP10) 2001, posteriore

Yaris 1.0 - 998 cc: 68 CV, 156 km/h, 0-100 km/h 12 secondi

- 998 cc: 68 CV, 156 km/h, 0-100 km/h 12 secondi Yaris 1.3 - 1.299 cc: 87 CV, 175 km/h, 0-100 km/h 10,7 secondi

- 1.299 cc: 87 CV, 175 km/h, 0-100 km/h 10,7 secondi Yaris 1.5 TS - 1.497 cc: 106 CV, 180 km/h, 0-100 km/h 9 secondi

- 1.497 cc: 106 CV, 180 km/h, 0-100 km/h 9 secondi Yaris 1.4 D-4D -1.364 cc: 75 CV, 170 km/h, 0-100 km/h 11,6 secondi

Toyota Yaris (XP90) seconda generazione 2005-2012

Così come la prima, anche la seconda generazione di Yaris arriva in Europa un annetto più tardi che su altri mercati, in questo caso nel 2005, sovrapponendosi brevemente alla prima che esce di scena a inizio 2006. La lunghezza è passata da 3,60 a 3,75 metri ma qualità e spirito sono rimasti gli stessi.

Non così i motori, almeno non tutti: il 1.3 serie SZ è ancora al suo posto, con 87 CV che diventano 100 nel 2008, quando è sostituito dal nuovo NZ quasi identico ma aggiornato. Alla base c'è invece un nuovo 1.0 serie KR usato anche sulla piccola Aygo e sulla IQ, stavolta a tre cilindri, da 69 CV. Il turbodiesel è invece potenziato a 90 CV mentre il modello sportivo TS alza la posta con un 1.8 VVT-i da 133 CV. Per alcuni motori c'è anche un cambio robotizzato.

Toyota Yaris (XP90) 2009 Toyota Yaris, il 1.0 a 3 cilindri 1NR-FE 2006

Yaris 1.0 - 998 cc: 69 CV, 155 km/h, 0-100 km/h 15,7 secondi

- 998 cc: 69 CV, 155 km/h, 0-100 km/h 15,7 secondi Yaris 1.3 - 1.299 cc: 87 CV, 170 km/h, 0-100 km/h 11,5 secondi

- 1.299 cc: 87 CV, 170 km/h, 0-100 km/h 11,5 secondi Yaris 1.3 100 CV - 1.299 cc: 100 CV, 175 km/h, 0-100 km/h 11,7 secondi

- 1.299 cc: 100 CV, 175 km/h, 0-100 km/h 11,7 secondi Yaris 1.8 TS - 1.797 cc: 133 CV, 194 km/h, 0-100 km/h 9,3 secondi

- 1.797 cc: 133 CV, 194 km/h, 0-100 km/h 9,3 secondi Yaris 1.4 D-4D -1.364 cc: 90 CV, 175 km/h, 0-100 km/h 10,7 secondi

Toyota Yaris (XP130) terza generazione - 2011-2019

La terza Yaris è in realtà anche la quarta, in quanto il modello rimane sul mercato più a lungo dei precedenti, ben otto anni, con un importante restyling a metà strada che viene quasi considerato una ulteriore nuova generazione. La lunghezza cresce ancora di altri 10 cm abbondanti, toccando quota 3,88 metri, e per la prima volta arriva l'ibrido.

Il listino motori riparte inizialmente dalle unità conosciute, 1,0, 1.3 e 1.4 D-4D, con l'opzione di un cambio CVT per il 1.3. La versione ibrida è offerta per la prima volta nel 2012 e adotta una variante del sistema HSD collaudato da generazioni di Prius, ma "scalato" per la Yaris, basato su un 1.5 a ciclo Atkison da appena 74 CV con un modulo elettrico e un cambio/riduttore, per una potenza totale di sistema di 100 CV.

Toyota Yaris (XP130) 2012 Toyota Yaris 1.5 Hybrid (XP130) 1NZ-FXE, la meccanica

Yaris 1.0 - 998 cc: 69 CV, 155 km/h, 0-100 km/h 15,3 secondi

- 998 cc: 69 CV, 155 km/h, 0-100 km/h 15,3 secondi Yaris 1.3 - 1.299 cc: 99 CV, 175 km/h, 0-100 km/h 12,6 secondi

- 1.299 cc: 99 CV, 175 km/h, 0-100 km/h 12,6 secondi Yaris 1.4 D-4D -1.364 cc: 90 CV, 175 km/h, 0-100 km/h 10,8 secondi

-1.364 cc: 90 CV, 175 km/h, 0-100 km/h 10,8 secondi Yaris 1.5 Hybrid - 1.497 cc: 101 CV, 165 km/h, 0-100 km/h 11,8 secondi

Con il restyling del 2014, che le cambia un po' la fisionomia allungando la carrozzeria fino a 3,94 metri, arrivano soltanto revisioni che modificano l'omologazione, facendo passare il 1.0 e l'ibrido a Euro 6 e riducendo il consumo dichiarato di tutti i modelli.

Nel 2017 c'è un secondo restyling e al posto del 1.3 VVT-i arriva un nuovo 1.5 da 111 CV, sempre con controllo delle valvole ma in grado di simulare un ciclo Atkinson in alcune fasi di funzionamento per ridurre i consumi. Debutta anche una versione sportiva, la GRMN, con un 1.8 dotato di compressore e 212 CV, ma in edizione limitata, per l'Europa soltanto 400 unità.

L'anno dopo il 1.0 viene potenziato a 72 CV mentre la Casa abbandona i motori Diesel su piccole e compatte, togliendo di lsitino dunque anche il 1.4 D-4D.

Toyota Yaris (XP130) 2015 Toyota Yaris 1.5 Hybrid 1NZ-FXE

Yaris 1.0 - 998 cc: 72 CV, 155 km/h, 0-100 km/h 15,3 secondi

- 998 cc: 72 CV, 155 km/h, 0-100 km/h 15,3 secondi Yaris 1.5 - 1.497 cc: 111 CV, 175 km/h, 0-100 km/h 12,6 secondi

- 1.497 cc: 111 CV, 175 km/h, 0-100 km/h 12,6 secondi Yaris 1.5 Hybrid - 1.497 cc: 101 CV, 165 km/h, 0-100 km/h 11,8 secondi

Toyota Yaris (XP210) quarta generazione - 2020->

L'ultima Yaris conquista un bel po' di primati, anche produttivi: Presentata a fine 2019, sfiora ormai i quattro metri di lunghezza ed è venduta quasi soltanto a cinque porte. Successo di vendite nel 2020, è incoronata nuovamente "Auto dell'Anno" per il 2021, 21 anni dopo la conquista del primo titolo.

Toyota Yaris Hybrid (XP210) 2020 Toyota Yaris Hybrid (XP210) 2020, il motore

Oltre alla piattaforma, cambiano i motori, tranne il 1.0 KR da 72 CV, che rimane lo stesso. Il sistema ibrido evolve usando come base un nuovo 1.5 a tre cilindri, e la potenza cresce a 116 CV. Inoltre, su alcuni mercati si può avere la trazione integrale che consiste in un motore elettrico montato posteriormente, poi ereditato dal SUV Yaris Cross.

Proprio la versione ibrida, a seguito di un accordo con Mazda, viene prodotta anche in una variante rimarchiata come Mazda2 Hybrid. Il vero fiore all'occhiello della gamma però è la GR Yaris, con motore 1.6 Turbo da ben 261 CV, cambio manuale e trazione integrale GR-Four, in assoluto la versione più potente e veloce che una Yaris abbia mai avuto in listino.

Toyota GR Yaris (XP210) 2021 Toyota GR Yaris (XP210) 2021, il motore