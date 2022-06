Lunghezza: 3.940 mm

In commercio dal '99 e oggi giunta alla quarta generazione, Toyota Yaris è una delle utilitarie giapponesi più apprezzate sul mercato italiano, oltre che la straniera più venduta nel difficile anno 2020 per via di un mix di caratteristiche pratiche, tecnologia e aspetto gradevole a cui quest'ultima ha aggiunto una linea fattasi per la prima volta slanciata e sportiveggiante.

Questo ha portato le sue misure a crescere un pochino, pur rimanendo comunque sempre al di sotto del limite dei 4 metri, a differenza di molte concorrenti che si sono spinte anche leggermente oltre, mentre come vedremo la capienza del bagagliaio è un po' al di sotto della media delle berline di segmento B.

Toyota Yaris Hybrid

Toyota Yaris, le dimensioni

La Toyota Yaris Cross ha una lunghezza di 3,94 metri (3.940 mm), una larghezza 1,75 (1.745 mm), mentre l'altezza è di poco inferiore agli 1,60 metri (1.596 mm). L'altezza da terra è di 13,2-13,5 cm secondo la motorizzazione. Generoso il passo, ossia la distanza tra l'asse delle ruote anteriori e quello delle posteriori, che supera i 2,5 metri (2.560 mm) ed è stato mantenuto invariato anche per il SUV derivato Yaris Cross.

Toyota Yaris, bagagliaio e abitabilità

I centimetri in più rispetto ai vecchi modelli ci sono e si apprezzano soprattutto una volta seduti all'interno, dove altezza e spazio per piedi e ginocchia sono sufficienti anche per stature medio-alte, mentre le forme della carrozzeria limitano un po' l'accessibilità delle porte posteriori. Meglio in 4 che in 5 perché il sedile, con schienale frazionato 60/40, no riserva un eccessivo comfort al passeggero centrale.

Toyota non dichiara il volume massimo della capienza a sedili abbattuti,: l'unica misura ufficialmente comunicata è la capienza minima del vano con sedili in posizione e al di sotto della cappelliera, che è di 286 litri sia sulla versione ibrida sia su quella non ibrida. Come detto un po' meno della media delle concorrenti, che si attestano intorno ai 300 litri anche se molte sono più lunghe di qualche cm.

Il vano è piuttosto ben sfruttabile, malgrado la sponda alta e il fondo non regolabile che lascia uno scalino pronunciato sia rispetto alla sponda sia rispetto agli schienali abbattuti.

Toyota Yaris 2020, il bagagliaio Toyota Yaris 2020, i sedili posteriori

Toyota Yaris offre due opzioni, come sulla generazione precedente: di base c'è l'ultima generazione del 1.0 VVT-i benzina a 3 cilindri, mentre il top di gamma è rappresentato dal sistema ibrido 1.5 HSD condiviso anche con Yaris Cross. Si può però scegliere tra la versione a sola trazione anteriore e quella integrale dotata di un secondo piccolo motore elettrico collocato sull'asse posteriore che non influisce sulla potenza totale.

Motorizzazione Potenza Alimentazione Trasmissione 1.0 VVT-i 72 CV Benzina Anteriore cambio manuale 1.5 HSD 116 CV Benzina/elettrica Integrale, cambio E-CVT

Toyota Yaris Cross, le concorrenti con misure simili

Toyota Yaris occupa una fascia di mercato piuttosto affollata: nel raggio di pochi cm ci sono infatti diverse concorrenti con caratteristiche molto simili. Spaziando dai 3,90 ai 4 metri, dunque, troviamo: