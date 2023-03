Se in Europa (almeno per ora) i biocarburanti non hanno convinto le istituzioni, dall’altra parte del mondo, in Giappone, alcuni importanti marchi hanno avviato una vera e propria associazione di ricerca.

La “Research Association of Biomass Innovation for Next Generation Automobile Fuels” è stata fondata da Toyota, Suzuki, Subaru e Daihatsu a luglio 2022 e vede ora l’ingresso di Mazda. Così, anche il Costruttore di Hiroshima unirà le forze coi “rivali” per provare a studiare i carburanti del futuro.

E-fuel e biocarburanti per la neutralità carbonica

L’obiettivo dell’associazione è quello di realizzare carburanti meno inquinanti e più efficienti attraverso l’uso delle biomasse e la produzione di bioetanolo “riciclando” l’anidride carbonica. Non si guarda solo ai biocarburanti, quindi, ossia quelli prodotti con scarti vegetali, ma anche i tanto chiacchierati e-fuel ottenuti tramite la “cattura” della CO2 e un complesso processo industriale.

In entrambi i casi, pur continuando i propri sforzi per l’elettrificazione, Mazda e gli altri brand cercheranno anche altre vie per raggiungere la neutralità carbonica.

I lavori sono già partiti da alcuni mesi, con l’associazione che ha stretto un accordo con la città di Okuma, nella Prefettura di Fukushima, per la costruzione di alcuni stabilimenti.

Progetti già avviati

L’annuncio di Mazda non sorprende più di tanto, soprattutto se si considera che la Casa stessa, Toyota e Subaru (insieme a Kawasaki e Yamaha) hanno dichiarato a fine 2021 l’intenzione di creare soluzioni alternative per salvare il motore termico.

Mazda2 alimentata con biodiesel

Toyota è impegnata da tempo anche sui progetti fuel cell a idrogeno e sui propulsori a combustione interna alimentati sempre a idrogeno, mentre Mazda ha sviluppato un 1.5 SkyActive-D alimentato a biodiesel per la Mazda2 che ha preso parte al campionato Super Taikyu.