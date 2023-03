La sigla “STI” manca su una Subaru da tempo. L’ultima WRX STI è stata ritirata dal mercato nel 2020 e da allora la Casa giapponese ha dichiarato di non prevedere una nuova generazione.

Finora, queste parole sono state confermate dai fatti, con la nuova WRX (non venduta, per ora, in Europa) che non ha ancora ricevuto la storica sigla “Subaru Tecnica International”. Ma presto qualcosa potrebbe cambiare.

Le ipotesi per il futuro

Nei giorni scorsi Subaru ha registrato il marchio commerciale “STe” e il relativo logo all’ufficio brevetti tedesco. Naturalmente, leggendo quelle tre lettere, il primo pensiero che viene in mente è quello di una STI elettrificata in forma ibrida o 100% a zero emissioni.

Tuttavia, stando alle nostre ricerche, Subaru non avrebbe fatto lo stesso negli uffici brevetti di altri Paesi europei, in Australia, Giappone e Stati Uniti. Si tratterebbe di una scelta decisamente insolita per quello che potenzialmente potrebbe essere un modello destinato al mercato globale.

Subaru STI E-RA concept

A questo punto, l’unica ipotesi è che il brand delle Pleiadi abbia in serbo qualcosa di specifico per la Germania, ma difficilmente si tratterebbe di un nuovo modello. A tal proposito, ricordiamo che Subaru aveva annunciato qualche mese fa che il concept STI E-RA sarebbe presto sceso in pista al Nurburgring. È possibile, quindi, che il marchio stia studiando un evento ad hoc per accompagnare il tentativo di giro veloce.

È vero anche che la creazione stessa di un concept elettrico marchiato “STI” da 1.088 CV fa capire come Subaru stia tastando il terreno per una futura sportiva “green” che potrebbe effettivamente debuttare nei prossimi anni (questa sì anche nel resto del mondo e non solo in Germania).