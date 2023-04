La Volkswagen Atlas è una delle auto più grandi prodotte sulla piattaforma MQB, la stessa della nostra Golf. Se non l'avete mai vista avete ragione, perché è un'auto venduta solo ed esclusivamente negli Stati Uniti, mentre in Medio Oriente, Cina, Messico e Russia prende il nome di Teramont.

Per il 2023, in occasione del Salone di New York, accoglie in gamma una nuova versione speciale. Si chiama Peak Edition e unisce rivestimenti scuri per gli interni con un'estetica fuoristradista. Ecco come è fatta.

Edizione speciale

La Volkswagen Atlas Peak Edition destinata al mercato statunitense è già ordinabile. Partendo dagli esterni, questa nuova versione speciale unisce al tradizionale design dell'auto una colorazione verde militare lucida, dallo stile tipicamente "campagnolo".

Alla particolare vernice, si abbinano diversi dettagli in argento satinato e nero, a sottolineare il design all'avventura dell'auto. Al posteriore, per esempio, trovano posto due scarichi rettangolari in alluminio, abbinati a un estrattore con funzione di parasassi dello stesso colore.

Volkswagen Atlas Peak Edition 2023

A cambiare sulla Atlas Peak Edition non sono solo i dettagli della carrozzeria, ma anche le gomme e i cerchi in lega. Quest'ultimi, infatti, sono stati studiati appositamente per la versione speciale, verniciati in nero e ricoperti da pneumatici maggiorati 255/60, molto alti.

All'interno, in abbinamento al tradizionale cruscotto delle auto basate sul pianale MQB, trovano posto dei rivestimenti in pelle nera, insieme ai loghi della versione posizionati sulla plancia e retroilluminati nello stesso colore scelto - tra i 30 disponibili - per l'ambient light.

Volkswagen Atlas Peak Edition 2023 Volkswagen Atlas Peak Edition 2023 Volkswagen Atlas Peak Edition 2023

La Volkswagen Atlas

Come anticipato, la Volkswagen Atlas è una delle auto più grandi mai costruite su pianale MQB. Come di consueto per questa architettura, è equipaggiata con motori posizionati trasversalmente (un 2.0 turbo o uno degli ultimi 3.6 VR6), abbinati alla trazione integrale 4motion e ai cambi automatici DSG. Non si tratta quindi di una Touareg più economica, che viene comunque venduta parallelamente negli stessi mercati.