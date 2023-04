Lunghezza: 4.395 mm

Larghezza: 1.795 mm

Altezza: 1.540 mm

Passo: 2.655 mm

Bagagliaio: min. 430/ max 1.406 litri

La Mazda CX-30 è il modello che ha portato la Casa giapponese nel cuore del segmento dei SUV compatti e che ha riempito il vuoto tra la piccola CX-3 (ora fuori produzione) e la più generosa CX-5. Si tratta anche del primo modello della nuova famiglia contraddistinta da sigle a doppia cifra.

Come tutte le odierne Mazda, cerca di distinguersi in un panorama affollato per lo stile sportiveggiante che comunque non la porta a trascurare né lo spazio né la praticità. Per questo, i volumi non sono forse i migliori del panorama, ma nemmeno carenti.

Mazda CX-30, le dimensioni

Atletica quanto basta per essere considerata quasi una SUV-Coupé, la Mazda CX-30 ha dimensioni compatte e un profilo un po' più affusolato della media: la lunghezza è di 4,40 metri, 4.395 mm per la precisione, la larghezza non supera il metro e 80 cm (1.795 mm) mentre l'altezza si ferma poco oltre il metro e mezzo, a 1.540 mm.

Lo spazio interno è determinato dalle altre misure: il passo, la distanza tra gli assi delle ruote anteriori e posteriori, è di 2.655 mm, abbastanza "disteso" in rapporto alla lunghezza, mentre la distanza da terra, 175 mm, è poco pronunciata ma sufficiente.

Mazda CX-30

Mazda CX-30, abitabilità e bagagliaio

Sui sedili posteriori della Mazda CX-30 si sta comodi in due, non tanto per lo spazio a disposizione, che con 921 mm per le gambe, 1.360 per le spalle e 967 per la testa è sufficiente alle corporature medie, quanto per l'ingombro del tunnel che limita il comfort all'occupante centrale. Nel bagagliaio, però, c'è la bella sorpresa di una soglia di carico alta poco più di mezzo metro, appena 533 mm, anche se con un leggero scalino.

Lo spazio di carico è di 430 litri, ridotti a 422 se a bordo c'è l'impianto audio Bose che ruba qualcosina al doppio fondo, comunque sufficiente ad accogliere anche la cappelliera. Non è il massimo valore della categoria, ma equilibrato in rapporto alle misure. Abbattendo il divano frazionato in due parti asimmetriche (40/60) si arriva a 1.400 litri, con uno spazio di carico quasi piatto e lungo 809 mm.

Mazda CX-30, i sedili posteriori Mazda CX-30 il bagagliaio

I motori a listino inizialmente erano quattro, compreso un 1.8 turbodiesel, ma successivamente Mazda ha riorganizzato la gamma puntando unicamente sui 2.0 a benzina aspirati e dotati di tecnologie mild hybrid per aiutare i consumi. Si va quindi dal 2.0 Skyactiv G da 122 e 150 CV al sofisticato Skyactiv X, con doppio sistema di accensione, da 186 CV.

Il meno potente è disponibile soltanto con cambio manuale e trazione anteriore, mentre per gli altri si possono avere l'automatico a sei marce, la trazione integrale intelligente i-AWD o entrambe le cose.

Motorizzazione Potenza Alimentazione Trasmissione 2.0 Skyactiv G M Hybrid 122 CV Benzina Anteriore, cambio manuale 2.0 Skyactiv G M Hybrid/i-AWD/Auto 150 CV Benzina Anteriore o integrale, cambio manuale o autom. 2.0 Skyactiv X M Hybrid/i-AWD/Auto 186 CV Benzina Anteriore o integrale, cambio manuale o autom.

Mazda CX-30, le concorrenti con misure simili

Compatti, tra i 4,30 e i 4,50 metri, magari slanciati e sportiveggianti ma senza essere "troppo coupé": ecco sono i modelli che competono direttamente con Mazda CX-30. E non sono pochi.

Alfa Romeo Tonale: 4,53 metri

4,53 metri DS 4: 4,40 metri

4,40 metri Cupra Formentor: 4,45 metri



4,45 metri Hyundai Tucson: 4,50 metri

4,50 metri Jeep Compass: 4,40 metri



4,40 metri Kia Sportage: 4,52 metri

4,52 metri Nissan Qashqai: 4,43 metri

4,43 metri Peugeot 3008: 4,45 metri

4,45 metri Volkswagen Tiguan: 4,51 metri

La prova della Mazda CX-30