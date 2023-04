Nel mese di aprile, Seat continua a proporre il finanziamento Senza Pensieri, con esempi su molti modelli della propria gamma: ad esempio, la Seat Ateca, con diversi motori e allestimenti.

La Seat Ateca con la rata più bassa è, negli esempi ufficiali, la versione Reference con il motore a benzina 1.0 TSI: il suo listino è di 27.150 euro, ma con il finanziamento si scende fino a 23.551,36 euro.

L’anticipo da versare è di 4.750 euro, mentre le rate mensili sono 35 da 299 euro (TAN 8,59%, TAEG 10,14%); la rata finale è invece pari a 12.822,13 euro, con un massimo di 45.000 km e 0,07 euro al chilometro di costo esubero, in caso di restituzione.

Il finanziamento si chiama Senza Pensieri non solo per sconti e agevolazioni, ma anche per la presenza di quattro anni di garanzia, per un massimo di 40.000 km in totale.

In aprile sono in offerta anche la FR con il 1.5 TSI e la 2 litri TDI Business, con rate mensili rispettivamente di 449 e 379 euro.

Vantaggi

Colpiscono positivamente lo sconto iniziale, offerto da Seat e vicino ai 3.600 euro, e anche le rate da poco più di 300 euro, spese incluse. Positiva per questa Ateca anche la presenza di quattro anni di garanzia, con tre anni di rate mensili.

Svantaggi

Attenzione a costi fissi e oneri finanziari, con un TAEG che supera il 10%, e a eventuali accessori nelle vetture in offerta.

In sintesi