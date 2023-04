15 milioni di italiani sono pronti a mettersi in viaggio per il ponte di Pasqua 2023. Sono queste le prime stime di un weekend che si prospetta caldissimo, almeno a livello di traffico.

Code e rallentamenti sono inevitabili, ma programmando il viaggio si può riuscire a ridurre al minimo il disagio e raggiungere i propri cari o il proprio luogo di vacanza nel minor tempo possibile. Occhio, però, al meteo.

Un lungo weekend di code

Secondo l’analisi di Viabilità Italia, l’organismo di controllo e gestione del traffico coordinato dalla Polizia Stradale, già venerdì 7 si prevede bollino rosso per traffico critico sia alla mattina che alla sera.

Non va meglio sabato 8 mattina, con la situazione che dovrebbe diventare più scorrevole verso le ore pomeridiane (bollino giallo). Bollino giallo anche per domenica 9, mentre il lunedì di Pasquetta è ancora una volta – prevedibilmente – da bollino rosso.

Le previsioni del traffico di Viabilità Italia

Per quanto riguarda i cantieri, segnaliamo solo la chiusura al traffico del bivio A13/A14 Bologna-Taranto dalle 22 del 7 aprile alle 6 dell’8 aprile per coloro che provengono da Padova e sono diretti verso l’autostrada Milano-Napoli. L’entrata consigliata è Bologna Casalecchio, mentre l’uscita è Bologna Arcoveggio.

Ricordiamo che per tutto il weekend è in vigore il divieto di circolazione dei mezzi pesanti con massa superiore a 7,5 tonnellate. Nello specifico, il divieto è attivo venerdì dalle 14 alle 22, sabato dalle 9 alle 17, domenica dalle 9 alle 22, lunedì dalle 9 alle 22 e martedì dalle 9 alle 14.

Il meteo

Nel corso del weekend, gli esperti prevedono meteo instabile soprattutto nelle regioni centro-meridionali, con possibilità di temporali, anche intensi, e temperature al di sotto delle medie stagionali. Condizioni più stabili al Nord, anche se potrebbe svilupparsi qualche temporale nel Nord Est tra venerdì e sabato.

Per fortuna, il meteo potrebbe migliorare a Pasquetta, con sole su grande parte del Nord e al Centro, mentre Sicilia e Calabria potrebbero fare i conti con altri rovesci sparsi e intermittenti.

Come restare informati

#Radio. Sulla frequenza 103.3 IsoRadio, il canale della Rai attivo 24 ore 24. IsoRadio può essere ascoltato anche tramite la radio digitale DAB, a patto che la zona percorsa sia raggiunta dal servizio. L'emittente RTL 102.5, sulla frequenza 102.5, effettua interventi straordinari nel caso di situazioni critiche. Altrimenti si collega con gli operatori del Centro Operativo di Viabilità di Autostrade per l'Italia.

#Telefono. Il canale telefonico del CCISS (Centro di coordinamento informazioni sulla sicurezza stradale) è raggiungibile al numero verde gratuito 1518 (attivo 24 ore 24). L'operatore privato Autostrade per l'Itala ha istituito il numero a pagamento 840.04.21.21, attivo 24 ore su 24 e per 7 giorni alla settimana.

#App. L'applicazione del CCISS è disponibile per smartphone Apple e Android. In alternativa si può scaricare MyWay di Autostrade per l'Italia, sempre per dispositivi Apple e Android. Eventualmente ci si può collegare al sito del CCISS o a quelli dei vari operatori privati, come ad esempio Autostrade per l'Italia o Autovie Venete.

#Facebook e Twitter. Autostrade per l'Italia aggiorna regolarmente la sua pagina Facebook. Oppure si può seguire CCISS su Twitter tramite il profilo @cciss_ministero.

#Televideo. Il Televideo RAI dedica pagine nazionali e regionali alla situazione della viabilità, a cura del CCISS Viaggiare Informati. Qui ulteriori informazioni.