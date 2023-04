La MG Cyberster, la nuova cabrio 100% elettrica del Brand, è in arrivo. Nel corso del 2022 erano stati pubblicati i primi teaser ufficiali e da allora non se ne era più sentito parlare.

Ora alcune foto ufficiali sono trapelate dal sito del Ministero cinese dell'Industria e dell'Informazione tecnologica, insieme a una prima scheda tecnica della versione più potente. Ecco tutto quello che sappiamo.

Elettrica con due motori

Secondo le informazioni trapelate, la prima cabrio a zero emissioni di MG sarà equipaggiata con due motori elettrici. Il primo sarà posizionato nell'asse anteriore e sarà in grado di produrre una potenza continua di 101 CV e una potenza di picco di 201 CV. Il secondo, invece, sarà posizionato nell'asse posteriore e sarà in grado di produrre una potenza continua di 215 CV e una potenza di picco di 335 CV.

Leggendo sempre gli stessi dati, la velocità massima di questa versione con powertrain combinato sarà di circa 200 km/h. Non ci sono invece informazioni ufficiali e certe riguardo il pacco batterie e la relativa capacità, nonché di altre versioni che potrebbero arrivare successivamente e dotate della sola trazione posteriore.

Il posteriore di serie della MG Cyberster

Compatta ma non troppo

La MG Cyberster sarà una cabrio 2 posti secchi con capote in tela e tanta tecnologia. L'estetica l'avevamo già analizzata nel dettaglio lo scorso anno, ma finalmente possiamo dare uno sguardo a quelle che sembrerebbero essere, a tutti gli effetti, due foto reali di un esemplare fisico.

Come avevamo anticipato in diversi articoli, la prima spider a zero emissioni della Casa sarà caratterizzata da un design affusolato e aerodinamico, con fari full LED tondeggianti, un paraurti anteriore con una piccola bocca di raffreddamento per i sistemi propulsivi e un parabrezza piuttosto inclinato.

MG Cyberster Mazda MX-5 30th Anniversary

A livello di dimensioni, secondo queste prime informazioni, la MG Cyberster di serie sarà lunga 4,54 metri, larga 1,91 metri e alta 1,33 metri, con un passo di 2,69 metri - una misura piuttosto importante per una sportiva.

Per inquadrare bene l'auto, possiamo affiancarla virtualmente all'ultima generazione di Mazda MX-5 (foto sopra), la ND. La spider giapponese per antonomasia nella sua quarta evoluzione è lunga 3,92 metri, larga 1,74 metri e 1,23 metri, con un passo di 2,31 metri, quindi ben più compatta.

Ma non solo. Parlando infine di masse in gioco, un valore importante in questo segmento, la Cyberster - secondo queste prime informazioni - peserà 1.985 kg, un valore ben distante dai 1.120 kg di una ND1 2.0 160 CV con cambio manuale.

Per saperne di più su questa speciale cabrio due posti a zero emissioni non resta che attendere il debutto ufficiale, non ancora programmato ma sicuramente vicino.