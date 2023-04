Corsi e ricorsi storici per la Kimera EVO37. Il “remake” della mitica Lancia 037 riceve un’edizione speciale che omaggia il glorioso connubio tra Lancia e Martini Racing Team che tra gli anni ’80 e ’90 dominò la scena del rally internazionale.

Nasce così la EVO37 Martini 7, un esemplare da collezione che omaggia i sette titoli conquistati dal Martini Racing Team e che prosegue la dinastia della Lancia Delta. Oltre 30 anni fa, infatti, Lancia celebrò il quinto ed il sesto mondiale rally vinto da S4 e Delta Integrali con due versioni speciali della Delta Evoluzione chiamate “Martini 5” e “Martini 6”. Ora, è il momento della settima variante in tiratura limitatissima.

Trasformata dentro e fuori

La serie speciale della Kimera si riconosce per una serie di dettagli specifici rispetto agli altri esemplari della 037. Gli esterni sono caratterizzati da una livrea esclusiva e da un pacchetto aerodinamico in fibra di carbonio, con splitter, minigonne ed estrattori “nolder” sulla griglia anteriore. Sulla Kimera ci sono poi delle prese d’aria aggiuntive sulle fiancate e un lunotto rivisitato con nuove aperture per far “sfogare” nel migliore dei modi il motore.

La Kimera EVO37 con livrea Martini

Come la 037 del gruppo B evo 2, anche la “nuova” 037 ha un sistema di sgancio rapido nella zona posteriore per accedere alla parte bassa della vettura. I cerchi, invece, sono stati ridisegnati e si rifanno a quelli della Delta Evoluzione.

Inediti anche gli interni. Qui la fibra di carbonio si “fonde” con l’alcantara azzurra traforata con cuciture rosse e coi sedili che richiamano nelle forme quelli dell’S4.

Un dettaglio degli interni della Kimera EVO37 Martini 7

Grazie al largo impiego di carbonio e carbon kevlar, la vettura è complessivamente più leggera, mentre il cambio ha rapporti più corti. In più, il motore 2.1 biturbo ha 50 CV aggiuntivi per un totale di 550 CV erogati su 1.100 kg di vettura e un rapporto peso/potenza di 2 CV/kg.

La Casa non specifica il numero di esemplari previsti, ma è probabile che questi si possano contare sulle dita di una mano. Ricordiamo, infatti, che la produzione della EVO37 è limitata a 37 esemplari, con prezzi indicativi di 500.000 euro.