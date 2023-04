Alpine A290_β. Ecco il nome della concept che la Casa francese presenterà il 9 maggio 2023 e che nel 2024 diventerà di serie. Non sarà l'erede diretta della A110, per quella bisognerà attendere il 2026, ma una piccola sportiva (hot hatch se preferite), le cui forme sono anticipate dai due teaser che pubblichiamo.

Se guardando la silhouette qui sotto vi sembra qualcosa di noto non avete torto: la Alpine A290_β infatti dovrebbe condividere meccanica e parte dello stile della nuova Renault 5, la piccola elettrica della Losanga in arrivo nel corso del 2023. Quindi sì, anche la hot hatch Alpine sarà a batterie.

In fase di sviluppo

Rispetto alla piccola firmata Renault la controparte firmata Alpine avrà forme ben più sportive, come si nota dal profilo protagonista del teaser. Alettone posteriore appollaiato alla fine del tetto e bombatura sul cofano non lasciano spazio a dubbi.

Anche il nome è - come si dice - tutto un programma. La Alpine A290_β segue infatti la filosofia della Casa di Dieppe: la lettera A seguita da tre cifre, la prima riferita alle dimensioni del veicolo (il 2 indica l'appartenenza al segmento delle piccole/medie) mentre la seconda indica l'appartenenza dalla famiglia di modelli della classe "life-style", sportivi ma senza esagerare. C'è poi la β che, nel mondo del software indica un prodotto non ancora definitivo e rilasciato per i test finali, subito prima della presentazione ufficiale.

Presentazione che, come detto, avverrà nel corso del 2024, un paio di anni prima del debutto della A110 elettrica.

La meccanica

Il comunicato stampa che annuncia il debutto della Alpine A290_β non dice nulla riguardo le specifiche tecniche ma, essendo basata sulla Renault 5 elettrica, potremmo già sapere molto. La piattaforma infatti dovrebbe essere la CMFB-EV, specifica per i modelli del segmento B ed elettrici, con sospensioni posteriori a ruote indipendenti con schema multi-link.

La R5 Prototype

Il motore, solo anteriore, sarà a rotore avvolto e non a magneti permanenti, scelta che permette di contenere i costi e ridurre il peso di circa 20 kg. Ad alimentarlo ci penserà un pacco batterie a 400 Volt sistemato sotto il pavimento.

Si tratta come detto di dettagli ancora tutti da confermare e che potremo conoscere il 9 maggio. Magari con voi al fianco: dal 28 al 30 aprile 2023 infatti le Alpine A523 impegnate nel GP di F1 a Baku e le A470 che correranno la 6 Ore di Spa-Francorchamps avranno uno speciale QR Code sulla livrea. Inquadratelo con lo smartphone e potreste vincere un invito a Bristol (Inghilterra) per la presentazione ufficiale.