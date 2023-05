Anche una vettura mild hybrid come la Fiat 500C può comunque contare a maggio su uno sconto iniziale, grazie alle iniziative della Casa, anche in assenza di ecoincentivi. E’ richiesta però la rottamazione o la permuta di un veicolo di proprietà da almeno dodici mesi.

Per l’offerta sulla 500C da 70 CV il listino iniziale di 20.500 euro scende fino a 16.900 euro, se si aderisce al finanziamento Contributo Prezzo.

Con un anticipo di 6.081 euro, l’esempio prevede 59 rate mensili da 149 euro (TAN 8,25%, TAEG 10,28%), mentre la rata finale è pari a 6.765,5 euro; in caso di sostituzione o restituzione non bisogna superare i 50.000 km, altrimenti si paga un centesimo di euro al chilometro percorso in più.

L’offerta comprende anche un paio di servizi: Identicar e assicurazione pneumatici.

Vantaggi

Non servono gli ecoincentivi, grazie allo sconto offerto da Fiat, che può arrivare fino a 3.600 euro con un usato di valore zero: per la 500C ibrida sono proposti anticipo e maxi rata di valore abbastanza simile, e soprattutto rate mensili ridotte a 149 euro, con qualche servizio incluso.

Svantaggi

E’ necessaria la rottamazione o la permuta di un usato, e il periodo di rateazione mensile è piuttosto lungo; anche i tassi di interesse sono piuttosto alti, con il TAEG che supera il 10%.

In sintesi