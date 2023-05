Di solito ci si concentra sulle offerte per vetture dai costi iniziali relativamente bassi, ma in realtà a maggio ci sono proposte su ogni tipo di modelli, compresa la Jeep Grand Cherokee 4xe, dal costo iniziale di 96.000 euro.

L’esempio proposto da Jeep riguarda un classico finanziamento con anticipo, mini rate e maxi rata finale per quattro anni. Come di consueto, questi finanziamenti sono variamente configurabili, ma per un lotto limitato di vetture in pronta consegna c’è un’offerta specifica.

Sull’allestimento Overland della Cherokee con il 2 litri ibrido plug-in, non è previsto in realtà uno sconto iniziale; l’anticipo è di 29.659 euro, che quasi sempre viene compensato con una vettura in permuta, mentre le rate mensili sono 47 da 799 euro (TAN 6,49%, TAEG 7.07%).

Al termine, la maxi rata ammonta a 44.175,64 euro, con 60.000 km da non superare in caso di sostituzione o restituzione, altrimenti si pagano 0,10 euro per ogni chilometro percorso in più. Nell’importo sono compresi due servizi facoltativi: Identicar per 12 mesi e assicurazione pneumatici.

Vantaggi

Anche su vetture come la Grand Cherokee 4xe, che Jeep propone a un valore vicino ai 100.000 euro con gli optional, si può contare su un finanziamento agevolato con tassi piuttosto convenienti: ad esempio, la rata mensile è di 799 euro, spese incluse.

Svantaggi

Negli esempi, soprattutto per questa categoria di vettura, sarebbe interessante qualche offerta comprendente altri servizi, come garanzie, manutenzione o assicurazioni.

In sintesi