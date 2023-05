C’è chi da bambino o bambina ci ha giocato per ore nel giardino di casa o al parco. E c’è chi potrà guidarla davvero nei prossimi mesi. Da macchinina radiocomandata, la Tamiya Wild One diventa una dune buggy in scala reale in serie limitatissima per pochi nostalgici in tutto il mondo.

Fedelmente ispirata al modellino lanciato nel 1985, la Tamiya sarà venduta da inizio 2024 in soli 100 esemplari per Regno Unito ed Europa.

Un “baby” fuoristrada elettrico

La Wild One ha tutto ciò che serve per divertirsi soprattutto nel fuoristrada, a partire dagli pneumatici Maxxis da 14” abbinati ad ammortizzatori Bilstein e molle Eibach. Grazie a un telaio progettato appositamente per le avventure nell’off-road e a dei paraurti specifici che permettono un angolo d’attacco di 34,1° e uno d’uscita di 50,8°.

Numeri da vera rivale di Jeep Wrangler e Ford Bronco per la Tamiya, che da “modellino” si è trasformata in una vettura di 3,5 metri di lunghezza e 1,9 m di larghezza, con un’altezza da terra di 270 mm e un peso di 500 kg.

Tamiya Wild One Max Launch Edition

Anche gli interni sono curati, con sedili da corsa Cobra con cinture di sicurezza a quattro punti, un quadro strumenti digitale da 5” e interruttori ispirati alle barche da competizione.

A spingere la Tamiya non ci sono le classiche pile che una volta alimentavano la macchinina radiocomandata. Sulla Wild One “di serie” c’è una batteria da 14,4 kWh che permette di raggiungere i 96,5 km/h di velocità massima.

Come si potrà guidare la Wild One? The Little Car Company afferma che la vettura sarà immatricolata come quadriciclo elettrico. E dopo la MAX (i cui prezzi e dati su autonomia e prestazioni saranno ufficializzati nei prossimi mesi) sono in arrivo altri allestimenti negli anni successivi.