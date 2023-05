Un’auto di successo come la Citroen C3 non poteva non essere offerta a maggio con un finanziamento agevolato, che prevede uno sconto iniziale di 3.950 euro senza obbligo di permuta o rottamazione.

Per la Citroen C3 You con il motore a benzina PureTech da 83 CV il prezzo iniziale di 18.200 euro scende fino a 15.250 euro senza finanziamento, e arriva a 14.250 euro con l’offerta SimplyDrive.

L’anticipo è di 3.042 euro, mentre le rate mensili ammontano a 120 euro (TAN 6,99%, TAEG 9,26%); poi c’è la maxi rata, che è anche valore futuro garantito, di 9.770 euro, per un massimo di 30.000 km: se si superano, c’è un costo chilometrico di esubero pari a 0,10 euro al chilometro.

L’offerta non è cumulabile con altre in corso, e non sono indicati servizi accessori, richiedibili separatamente.

Vantaggi

Su una C3 nell’allestimento You, che deriva dal Feel con alcune aggiunte, lo sconto di 3.950 euro è già un buon vantaggio, riducendo il prezzo di partenza a 14.250 euro. Citroen mantiene così piuttosto basse anche le rate da 120 euro, importo che include anche le spese di incasso.

Svantaggi

Nell’esempio non sono previsti servizi aggiuntivi, come garanzie o assicurazioni; attenzione anche ai costi fissi e agli oneri finanziari.

In sintesi