Per la Hyundai Tucson è tempo di restyling. I nostri fotografi l'hanno pizzicata su strada nascosta sotto molte camuffature e, sebbene sia difficile vedere come cambierà, nella parte anteriore sembra che la griglia avrà un nuovo design.

Le prime foto spia

Guardanod le foto spia sembra che non ci siano evidenti revisioni ai gruppi ottici, del resto la calandra che integra i fari LED Parametric Hidden Lights è una firma importante per la Tucson. Resta incerta anche la forma del cofano, così come il profilo.

Anche qui è difficile capire come sarà la Tucson restyling, perché il team di sviluppo ha coperto accuratamente le porte e il portellone.

Le foto spia della Tucson restyling

Allo stesso modo, il pesante camuffamento rende molto difficili da vedere i cambiamenti nella parte posteriore. Qui i fanali non sono visibili a sufficienza per capire se ci sono modifiche al design. Interessante però è notare che i tubi di scarico hanno un'uscita rettangolare e un'apertura trapezoidale.

La Tucson oggi

La Hyundai Tucson, lo ricordiamo, è uno dei modelli di maggior successo tra i SUV compatti sin dal suo debutto nel 2004. A bordo offre spazio fino a 5 occupanti e il bagagliaio arriva ad un massimo di 616 litri.

La gamma motori comprende sia benzina che diesel, tutti 1.6 turbo in gran parte elettrificati con sistemi mild hybrid a 48V (MHEV). In aggiunta ci sono gli ibridi veri e propri, un full hybrid e un plug-in hybrid con batteria ricaricabile.