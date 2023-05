La Aston Martin Vantage si prepara a cambiare. E di molto. Basta guardare le foto spia che pubblichiamo qui sotto, con la coupé inglese ancora camuffata intenta a girare su strada. La pellicola copre l'intera carrozzeria ma non riesce a nascondere alcune novità estetiche, mascherina in primis.

Proprio qui ci sarà la principale differenza con la versione attuale, caratterizzata da una griglia con dimensioni particolarmente generose e sistemata in basso. Il muletto fotografato infatti sfoggia un frontale pesantemente ridisegnato. Vediamo come.

Tondeggiante

Torniamo per un attimo alla griglia, il cui disegno è caratterizzato da linee ben più morbide rispetto a oggi, con un disegno ad arco. Cambiano anche i gruppi ottici, ora disposti in verticale e non più in orizzontale. Anche il cofano è diverso e perde la bombatura centrale, in favore di un design generale più leggero.

Lateralmente i cambiamenti sono meno significativi: la linea generale non cambia, le "spalle" sono sempre larghe con passaruota particolarmente bombati.

Stesso discorso per il posteriore, con la terza luce degli stop integrata nello spoiler e gli scarichi, due per parte, sistemati ai lati sopra il diffusore.

Infine all'interno la nuova Aston Martin Vantage dovrebbe cambiare sia per quanto riguarda l'arredamento, sia dal punto di vista della tecnologia. L'attuale sistema di infotainment, di derivazione Mercedes, subirà un pesante aggiornamento lato hardware - con monitor centrale più grande - e lato software, con nuove funzionalità e piena connettività.

I motori

Per quanto riguarda i motori ci aspettiamo che la rinnovata Vantage continuerà a utilizzare il V8 biturbo di 4,0 litri firmato Mercedes che, nell'attuale F1 Edition, sviluppa 535 CV e 685 Nm di coppia. Con ogni probabilità la potenza salirà, magari raggiungendo i 707 CV della DBX 707.

Quando arriverà la nuova Aston Martin Vantage? Ancora non lo sappiamo. Il 2023 per la Casa inglese sarà un anno impegnativo: il 24 maggio debutterà l'erede della DB11, definita "non una semplice GT", mentre nel corso dell'estate verranno resi noti i primi dettagli dell'Aston Martin elettrica, in arrivo nel 2025.