Il gruppo cinese Geely diventa il terzo principale azionista di Aston Martin investendo oltre 269 milioni di euro nelle azioni del costruttore britannico di auto sportive ed extra lusso.

La prima parte dell'investimento consiste nell'acquisto di circa 48 milioni di euro in azioni ordinarie detenute dal principale azionista, la società di investimenti guidata dal miliardario canadese - e presidente di Aston Martin - Lawrence Stroll.

Questa prima tranche prevede il pagamento di 3,35 sterline per ogni azione (circa 3,85 euro al cambio attuale), contro una quotazione di borsa fissata ieri a 2,31 sterline (circa 2,65 euro). Allo stesso prezzo Geely ha già sottoscritto una seconda quota da oltre 32 milioni di euro.

Il 17% di Aston Martin diventa di Geely

Con una quota azionaria del 17%, la Geely Automobile Holdings Ltd entra quindi con una cifra importante tra i principali proprietari di Aston Martin Lagonda, dietro alla citata Yew Tree e al Public Investment Fund dell'Arabia Saudita.

Aston Martin DBX707 AMR23 Edition

In questo modo il gruppo cinese Geely, che nel 2022 è risultato il 16° Costruttore al mondo come vendite di auto, divenendo anche membro del consiglio di amministrazione di Aston Martin.

Nell'annunciare la decisione di Geely lo stesso Stroll ha detto:

"Geely Holding, che è diventata inizialmente azionista lo scorso anno, vede un enorme potenziale per la crescita e il successo a lungo termine di Aston Martin. Ci offrono una profonda conoscenza del mercato strategico in crescita che la Cina rappresenta, nonché l'opportunità di accedere alla loro gamma di tecnologie e componenti."

Lawrence Stroll

Un altro passo di Geely in Europa

Ricordiamo che Geely è già presente in forza sul mercato europeo con marchi come Volvo, Polestar, smart, Lotus, Lynk &Co e LEVC, la società britannica che produce i nuovi taxi londinesi ibridi plug-in.

smart #1

In arrivo sono anche i SUV elettrici marchiati Zeekr, sempre del gruppo cinese Geely. Qui sotto trovate invece l'elenco completo dei marchi auto del gruppo Geely, compresi quelli in joint venture con altri costruttori: