Prima di vederla senza mimetizzazioni dovremo aspettare la fine del 2023. Ma come dimostrano le nuove foto spia che ci arrivano dal Nurburgring, la Lotus Type 133 non si sta certo risparmiando in pista.

L’ammiraglia elettrica della Casa inglese si sta scaldando a dovere, anche se è possibile che la manovra ripresa dalle foto spia sia stata solo una sbavatura del collaudatore. Del resto, non deve essere facile addomesticare una belva da oltre 900 CV in piena fase di sviluppo.

Si nasconde ancora

Curiosamente, come si legge dal numero di targa, la Type 133 (questo il nome provvisorio, mentre quello definitivo potrebbe essere “Envya”) delle nuove foto spia è la stessa del precedente avvistamento di alcune settimane fa.

Lotus Type 133, le nuove foto spia al Nurburgring Il frontale della Lotus Eletre

Pure le camuffature sono identiche e nascondono sempre le forme estremamente sinuose e aerodinamiche ispirate in alcuni dettagli al SUV Eletre. Sul tetto resta ben in vista il LiDAR, “l’occhio” dei sistemi di guida autonoma (forse di livello 3), mentre nel posteriore s’intravede la barra LED che attraversa tutto il portellone.

Inoltre, al posto degli specchietti sono presenti delle telecamere.

La conferma della trazione integrale

Secondo le nostre spie, il fumo sollevato dalla Lotus è frutto di un ingresso in curva troppo “allegro” da parte del collaudatore. Non un drift intenzionale, quindi, ma un piccolo errore umano. Il fumo che esce dalle ruote anteriori e posteriori in quella che sembra una fase di accelerazione, comunque, lascia intuire che la Lotus abbia la trazione integrale.

Lotus Type 133: una curva più complicata del previsto

In effetti, sappiamo che, come l’Eletre, anche l’ammiraglia avrà un doppio motore elettrico e una versione potentissima da 918 CV. Anche le varianti meno esagerate della Type 133/Envya, comunque, dovrebbero montare due unità ed erogare 612 CV. La migliore aerodinamicità della carrozzeria, però, potrebbe riflettersi in accelerazioni ancora più fulminee (fino a 2,5 secondi per la Lotus da 918 CV) e un’autonomia estesa a circa 650 km.