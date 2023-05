L'8 giugno 1948 la prima Porsche riceveva l'omologazione stradale (era una 356 "No.1" Roadster). Dopo 75 anni, la casa di Zuffenhausen celebrerà l'anniversario con un evento speciale di un'ora che sarà trasmesso in diretta streaming in tutto il mondo.

Si potrà seguire in due lingue (inglese e tedesco) dalle ore 21:40 (19:40 GMT / 15:40 ET) e sarà suddiviso in cinque atti: Heritage, Zeitgeist, Performance, Pioneering Spirit e Dreams.

I festeggiamenti comprenderanno tutto (dalla musica alle luci, passando per le coreografie e i modelli passati e attuali), ma, soprattutto, Porsche "offrirà uno sguardo in avanti alla sua visione dell'auto sportiva del futuro".

Cosa ci aspettiamo

A questo punto non c'è molto da dire, se non che è improbabile che l'azienda presenti la tanto vociferata 911 ST, che sarà una celebrazione del passato con un tocco di modernità. Per quel che vale, l'uso della parola "Vision" suggerisce che si tratterà di una concept piuttosto che di un modello di produzione.

Porsche 911 ST, le foto spia

Negli ultimi anni ci sono state diverse concept Porsche con il marchio Vision. Quale potrebbe essere la nuova?

Ci sono diversi scenari plausibili e tutti prevedono l'elettrificazione. Potremmo dare un'occhiata anticipata alla vettura sportiva 718 completamente elettrica in arrivo nel 2025 o un primo assaggio della già confermata 911 ibrida. Escluderemmo la Cayenne di terza generazione completamente elettrica e il SUV a tre file, entrambi annunciati di recente.

Naturalmente, l'ipotesi più allettante che si possa fare è quella di una hypercar che sostituisca la 918 Spyder. Prima che vi entusiasmiate troppo, però, sappiate che Porsche ha dichiarato che la nuova ammiraglia non uscirà a breve perché la tecnologia delle batterie deve prima evolversi.

Michael Steiner, membro del consiglio direttivo di Porsche R&D, ha detto che il nuovo pacco batterie è attualmente in fase di sviluppo con la società affiliata Cellforce Group e sarà presentato entro i prossimi due anni. I modelli futuri riceveranno il nuovo pacco batterie, ma saranno necessari ulteriori interventi per adattarlo meglio a una hypercar.

Dato che Porsche intende presentare un concept invece di un modello pronto per la produzione, potremmo avere un'anteprima di una nuova hypercar? Lo scopriremo l'8 giugno, quindi tra una settimana.

Come seguire lo streaming

La diretta streaming di può seguire l'8 giugno dalle 21.40 (ora italiana) su: