Comprare un'auto usata può nascondere dei rischi: sarà davvero a posto come dice il venditore? I chilometri sono quelli segnati sul computer di bordo? La meccanica è a posto? Domande le cui risposte a volte possono arrivare troppo tardi, quando l'affare è già concluso. Ecco perché negli anni sono nati vari servizi ufficiali delle Case, a garantire l'effettivo funzionamento dell'auto di seconda mano.

Ultimo in ordine di tempo è Seat Usato Certificato, programma ufficiale della Casa spagnola dedicato proprio ai controlli delle auto del brand. Vediamo come funziona.

Controlli certosini

Una volta ritirata l'auto viene testata dai tecnici Seat con 110 controlli, dalla meccanica all'elettronica, per verificare che ogni componente - dallo sterzo alle sospensioni passando per impianto frenante e carrozzeria - funzioni a dovere e sia in perfette condizioni. Al termine dei lavori, viene effettuata una prova su strada e poi l'auto è pronta per entrare nel mercato dell'usato, con 12 mesi di garanzia - estendibile a richiesta fino a un massimo di 24 - su componenti meccanici ed elettrici installati in fabbrica.

Per sapere quali sono le auto usate appartenenti al programma Seat Usato Certificato ci si può collegare al sito ufficiale, o a quello di qualunque concessionaria autorizzata Seat e tramite un menù dedicato effettuare varie ricerche. Si può procedere per modello, per tipo di alimentazione, filtrando per anno, chilometraggio e prezzo.

All'interno di ogni scheda auto vengono riportate varie informazioni, dai dati tecnici all'allestimento, con il dettaglio di tutto ciò che è presente tra dotazioni di serie e optional.