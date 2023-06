Le promozioni finanziarie che prendono in nome di Progetto Valore Volkswagen continuano su tutte le auto della Casa tedesca, con lievi variazioni a giugno rispetto ai mesi precedenti: vediamo ad esempio l’offerta sulla Volkswagen T-Roc con motorizzazione di un litro a benzina.

La Volkswagen T-Roc 1.0 TSI da 110 CV in allestimento R-Line ha un prezzo di listino di 31.650 euro; la Casa applica quindi uno sconto di 2.362 euro, senza obbligo di permuta o rottamazione.

Partendo così da 29.288 euro, si versa un anticipo di 6.550 euro, pagando poi 35 rate mensili da 249 euro (TAN 7,49%, TAEG 8,67%).

La maxi rata finale ammonta a 19.111,53 euro, per un massimo di 45.000 km e 0,07 euro per ogni chilometro percorso in più, da pagare in caso di sostituzione o restituzione.

Queste offerte di solito sono variamente configurabili, ma in questo caso specifico ci sono due vantaggi compresi negli importi di esempio: il Tech Pack incluso nel prezzo e l’estensione di garanzia per due anni o fino a 80.000 km; in più, Volkswagen consente sempre l’acquisto dei servizi di manutenzione We Care Essential e Additional con sconti fino al 50%.

Vantaggi

L’offerta promossa a giugno da Volkswagen presenta diversi vantaggi: ad esempio, lo sconto iniziale senza rottamazione, garanzia e accessori inclusi nella rata, importo mensile e spese di incasso piuttosto contenuti. La T-Roc può anche accedere a servizi aggiuntivi scontati.

Svantaggi

Sono da mettere in conto alcune spese in più, come IPT, PFU, qualche accessorio sulle vetture disponibili e altri oneri finanziari.

In sintesi