Anche per il mese di giugno, la comunicazione ufficiale Ford raccoglie le offerte di finanziamento agevolato con mini rate sotto il nome di Idea Ford; ne è un esempio quanto proposto sulla Ford Puma, dotata del mild hybrid da 125 CV.

La Ford Puma Titanium X 1.0 EcoBoost Hybrid costerebbe 27.000 euro, ma grazie a 2.250 euro offerti da Ford, si scende fino a 24.750 euro: lo sconto, quindi, viene assegnato anche senza necessità di rottamazione o permuta.

L’anticipo da versare è di 2.500 euro, mentre le rate mensili sono 36 da 263,85 euro (TAN 2,95%, TAEG 4,16%).

C’è poi una maxi rata di 14.850 euro, con un limite di percorrenza di 22.500 km e 0,20 euro per ogni chilometro percorso in più, da pagare nei casi che prevedono la restituzione dell’auto.

Vantaggi

In questa offerta di Ford ci sono i principali vantaggi legati ad un finanziamento con mini rate e maxi rata finale: in particolare, c’è uno sconto anche in assenza di un usato in permuta, non c’è obbligo di rottamazione e le rate mensili sono piuttosto contenute in rapporto al prezzo iniziale. Particolarmente favorevoli i tassi, con il TAN sotto al 3%.

Svantaggi

Qualche svantaggio c’è: ad esempio, il costo mensile di 5 euro da aggiungere ad ogni rata, oppure l’abbandono ormai definitivo dell’anticipo zero. Le foto della promozione ufficiale, come correttamente indicato nelle note, non corrisponde al modello descritto.

In sintesi