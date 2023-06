La Volkswagen Golf si prepara a un importante rinnovamento. L’ottava generazione della compatta di Wolfsburg sarà sottoposta a un restyling nel corso del 2024, che rappresenterà l’ultima fermata prima della trasformazione in un’elettrica pura.

Qualche nuovo indizio sulla “nuova” Golf ci arriva dalle foto spia scattate nel pieno dei test su strada negli scorsi giorni.

Cambia più dentro che fuori

Notare le differenze estetiche sul restyling sembra molto complicato. La vettura appare quasi senza camuffature, ma sappiamo che Volkswagen ama nascondere in piena vista le modifiche ai suoi modelli.

Volkswagen Golf restyling, le nuove foto spia

L’impressione è che le luci a LED anteriori siano leggermente più sottili, mentre la mascherina appare un po’ più ampia. Le fiancate e il posteriore si mostrano immutati, ma è possibile che questo prototipo sia solo a una prima fase dello sviluppo.

Lo stile del restyling, quindi, potrebbe evolversi costantemente nei prossimi mesi, adottando una nuova fanaleria posteriore e qualche dettaglio in più per distinguersi in modo più netto dell’attuale modello.

Volkswagen Golf restyling, le foto spia degli interni

Anche se nel nuovo set di foto spia non si vedono bene gli interni, da avvistamenti precedenti sappiamo che la Golf avrà un abitacolo rinnovato. Al posto degli attuali schermi da 8,3” e 10,3” (a seconda degli allestimenti), ci sarà un nuovo display a sbalzo da almeno 12” dotato di un software aggiornato e comandi a sfioramento retroilluminati.

Le motorizzazioni

L’esemplare delle foto spia è una eHybrid, ossia una Golf ibrida plug-in da 204 CV. Parlando più in generale delle motorizzazioni, Volkswagen dovrebbe confermare l’attuale gamma di mild hybrid a benzina, con una potenza compresa tra 110 e 150 CV.

Volkswagen Golf restyling, le nuove foto spia

Le ibride “alla spina” dovrebbero ricevere una nuova batteria (o comunque un aggiornamento al software esistente) per migliorare le prestazioni complessive e l’autonomia in elettrico, fino ad arrivare a circa 80-90 km.

Visto il crollo delle vendite, le versioni a metano potrebbero sparire, mentre rimarrebbero quelle a benzina e diesel non elettrificate. Tra le prime, è lecito attendersi una conferma delle GTI e R, con potenze verosimilmente invariate a 245 CV e 320 CV, al netto di versioni speciali ancora più potenti.