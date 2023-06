Accanto alle sempre più frequenti offerte di noleggio a lungo termine, ci sono ancora soluzioni che prevedono l’acquisto finale dell’auto con un classico finanziamento: sulla DR 3.0, attraverso un accordo con CA Auto Bank, viene pubblicizzata un’offerta di questo tipo, con scadenza a fine giugno.

Partendo da un prezzo di listino di 18.900 euro per la DR 3.0 con cambio manuale, viene quindi richiesto un anticipo di 4.930 euro, per poi pagare 96 rate mensili da 199 euro (TAN 6,45%, TAEG 8,53%), con prima rata dopo un mese.

Ovviamente, per questo tipo di finanziamento non sono previsti né maxi rata finale, né limite chilometrico: la soluzione proposta nell'esempio prevedo infatti l'acquisto totale dell’auto in 7 anni.

Non ci sono ecoincentivi, ma non serve comunque un veicolo da dare in permuta o rottamare, e sono compresi nel prezzo i servizi Identicode e Polizza pneumatici.

Vantaggi

L’esempio proposto da DR per il finanziamento completo di una DR 3.0 è caratterizzato da una rata piuttosto contenuta, grazie anche al valore del prezzo di listino; al termine del pagamento la vettura è di proprietà, senza preoccuparsi del chilometraggio.

Svantaggi

Per arrivare all’acquisto totale della vettura, sono previsti 8 anni di rate mensili, che potrebbero essere un po' elevati considerando l'evoluzione tecnologica delle vetture.

In sintesi