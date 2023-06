Il ritrovamento di un’auto abbandonata di grande valore in un fienile è un classico di tanti film. Spesso, però, questa situazione è reale, come quanto occorso in un capannone situato vicino al circuito di Indianapolis, negli Stati Uniti.

Qui, negli scorsi mesi è stata ritrovata una collezione di Ferrari abbandonate, che sarà messa interamente all’asta da RM Sotheby’s dal 17 al 19 agosto. Ecco alcune delle protagoniste di questa incredibile scoperta.

La storia

Prima di scoprire una a una le Ferrari ritrovate, molti di voi si staranno chiedendo: come ci sono finite 20 auto d’epoca del genere in un capannone di Indianapolis?

Secondo quanto ricostruito dalla casa d’aste, la collezione era situata originariamente in un fienile in Florida nel 2004. Quell’anno, lo Stato americano fu colpito dall’uragano Charley, che causò oltre 60 miliardi di dollari di danni e oltre 3.000 morti lungo il suo percorso dai Caraibi al Sud degli Stati Uniti.

Per questo motivo, le auto furono trasferite nel magazzino in Indiana, anche se alcuni degli esemplari dell’asta portano ancora le “cicatrici” dei danni causati dall’uragano.

Investimento per il futuro

Alcune delle Ferrari dell’asta presentano ruggine, danni importanti al parabrezza o al tettuccio o malfunzionamenti al motore. Nulla, comunque, che non si possa riparare in un’officina specializzata. Anche perché, una volta ripristinate, il valore di queste Rosse sarà davvero altissimo, come quello della 250 GT del 1956 appartenuta anche a Muhammad V del Marocco, che nelle sue condizioni originali potrebbe valere oltre 1 milione di euro.

1956 Ferrari 250 GT Coupe Speciale by Pininfarina 1964 Ferrari 250 GT/L Berlinetta Lusso by Scaglietti 1978 Ferrari 512 BB Competizione

C’è anche una 275 GTB, che ha preso parte alla Targa Florio del 1966 e che potrebbe essere venduta tra i 4 e i 6 milioni di euro. Nella collezione sono incluse anche una 250 GT/L Berlinetta Lusso Scaglietti da 1,5-2 milioni di euro e una 512 BB Competizione da 800.000-1 milione di euro. La collezione include pure una rara 500 Mondial Spider (ormai ridotta quasi ad un rottame) che partecipò alla 1000 Miglia del 1954.

E voi quale di queste bellezze vorreste avere nel vostro garage?