Molte automobili vengono offerte a giugno con un finanziamento agevolato, o qualche formula di noleggio; tuttavia, Citroen offre sulla C4 a benzina una proposta nella comunicazione ufficiale che riguarda soltanto lo sconto iniziale sul listino.

La Citroen C4 con il motore a benzina PureTech da 100 CV S&S e in allestimento Live Pack ha un prezzo di listino di 23.300 euro, che comprende la messa in strada e alcuni accessori di serie: copricerchi da 16” Spring, clima manuale, touch pad da 10” All in One che consente il collegamento Mirror Screen con gli smartphone.

Con lo sconto offerto dalla Casa, che non richiede permuta o rottamazione, il prezzo di partenza si riduce a 19.950 euro. L'importo non comprende IPT e PFU, kit di sicurezza e bollo su dichiarazione di conformità, come sostanzialmente nella maggior parte delle offerte.

La proposta è destinata solo a clientela privata, e non è cumulabile con altre in corso; tuttavia, è possibile aderire ad offerte esterne di finanziamento, o pagare anche l’intero importo della vettura, magari sfruttando il valore di una permuta.

Vantaggi

Ci sono diverse situazioni in cui non serve un’offerta specifica su un finanziamento, ma basta solo uno sconto iniziale: in questo caso, Citroen propone sulla C4 a 5 porte un ribasso di 3.350 euro senza necessità di rottamazione, messa in strada inclusa.

Svantaggi

Queste offerte richiedono un po’ di ricerca per trovare la soluzione di acquisto migliore, soprattutto in caso di finanziamento esterno; attenzione anche ai costi fissi.

In sintesi