In Casa Lancia, l’unico modello disponibile è ancora per qualche tempo la Ypsilon, che però si rinnova nei dettagli, ed è anche proposta con nuove offerte anche a giugno. Tra le varie versioni, c’è la serie speciale Alberta Ferretti con colori, finiture e materiali specifici, che è in promozione con la formula Lancia Più, se si fornisce in cambio un’auto da rottamare.

Il prezzo di acquisto di una Lancia Ypsilon 1.0 FireFly 70 CV Hybrid Alberta Ferretti è di 19.900 euro, che scendono a 17.300 euro senza finanziamento, o a 15.500 con il finanziamento agevolato.

Si versa quindi un anticipo di 3.153 euro, mentre le rate mensili sono 35 da 189 euro (TAN 7,99%, TAEG 10,28%); al termine c’è la maxi rata da 9.219 euro, che è anche valore futuro garantito. In caso di restituzione o sostituzione il limite da non superare è di 30.000 km, con 0,1 euro al chilometro di costo esubero.

Le rate comprendono polizza cristalli e assicurazione pneumatici; da segnalare che con l’acquisto online di questa e di altre versioni, ma non la Ecochic GPL, si aggiungono anche due anni di estensione di garanzia gratuiti.

Vantaggi

L’offerta di Lancia sulla Ypsilon Alberta Ferretti permette di ottenere la vettura con 4.400 euro di sconto, che sono parecchi in rapporto al costo iniziale. L’anticipo è di circa 3.150 euro, e anche il valore della rata mensile è contenuto in 189 euro, compresi servizi e spese di incasso.

Svantaggi

Per accedere all’offerta è necessaria un’auto da rottamare, che quindi non va a coprire la spesa dell’anticipo.

