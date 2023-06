Anche per il mese di giugno, non mancano le offerte su tutta la gamma Dacia: tra le proposte della comunicazione ufficiale, troviamo tra le più economiche quella sulla Dacia Sandero a GPL.

La Dacia Sandero nella versione stradale Streetway, in allestimento Expression e con la motorizzazione 1.0 TCe ECO-G viene proposta a 15.400 euro. Senza la rottamazione, con un anticipo di 4.000 euro si pagano 36 rate mensili da 138,33 euro (TAN 6,99%, TAEG 9,00%); quindi c’è la rata di 10.318 euro, con le consuete opzioni di sostituzione, restituzione o riscatto.

Riconsegnando la vettura alla fine delle rate, bisogna considerare 0,10 euro per ogni chilometro in più rispetto al limite di 30.000 km.

Dacia è sempre generosa con i servizi inclusi nella rata: in questo caso c’è un pack service di 3 anni di protezione auto, 1 anno di driver insurance, manutenzione ordinaria per tre anni e GAP insurance che tutela in caso di furto o danno.

Vantaggi

La proposta Dacia si distingue per i valori piuttosto bassi, considerando anche che la Sandero Streetway è un modello molto popolare in tutta Europa: le rate da 139 euro comprendono molti servizi, quasi come un noleggio a lungo termine.

Svantaggi

Non sono previsti sconti aggiuntivi sul listino iniziale; attenzione ai costi fissi, che su importi bassi possono gravare parechcio in termini percentuali.

In sintesi