Siete rimasti “stregati” dalle Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio 100° Anniversario? Abbiamo una brutta notizia: i 200 esemplari dell’edizione speciale sono andati sold out in tutto il mondo.

Alle 100° Anniversario sono bastati meno di due mesi per conquistare il pubblico di “Alfisti” sparsi in tutto il pianeta, che presto potranno mettersi al volante di due versioni da collezione, con tanti dettagli unici a livello estetico e meccanico.

Cosa le rende uniche

Le due speciali Alfa Romeo si riconoscono per splitter, spoiler e minigonne in fibra di carbonio, oltre ai badge specifici color oro. Anche le pinze dell’impianto frenante sono dorate, mentre i fari sono quelli del recente restyling, coi tre elementi LED a forma di “U” che richiamano anche quelli della Tonale.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 100° Anniversario

Le Alfa Romeo sono state declinate nelle colorazioni Rosso Etna, Verde Montreal e Nero Vulcano, mentre a bordo si trova una grafica dedicata per il quadro strumenti e l’infotainment, soprattutto nella modalità di guida “Race”, che mette in evidenza contagiri, tachimetro e luci di cambiata. Inoltre, i rivestimenti in pelle e alcantara presentano cuciture nere e inserti color oro.

520 CV per pochissimi

Oltre ai vari accorgimenti estetici, a rendere uniche le Giulia e Stelvio Quadrifoglio 100° Anniversario è la versione potenziata del 2.9 V6, il quale è stato portato a 520 CV (ma solo per gli esemplari venduti in Europa, Regno Unito e Cina).

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio 100° Anniversario

Al sei cilindri è abbinato il differenziale autobloccante meccanico, che fa il suo esordio in questa serie speciale, mentre è confermata la presenza del cambio automatico a 8 rapporti con paddle al volante.

Intanto, sempre a proposito di Giulia Quadrifoglio, il nostro Andrea Farina sta partecipando alla 1000 Miglia 2023 a bordo della versione restyling per accompagnare altre “Alfa” storiche nella gara più iconica al mondo.