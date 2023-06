Oggi parte la 1000 Miglia 2023 e noi di Motor1.com ci siamo, immancabili all'appuntamento. Quest'anno partecipiamo alla guida della nuova Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, la stessa che ha debuttato ufficialmente poche settimane fa e vi racconteremo tutto su YouTube.

La "corsa più bella del mondo" quest'anno parte martedì 13 giugno per concludersi sabato 17 giugno con partenza e arrivo, come di consueto, in quel di Brescia.

Un anno molto importante

Per Alfa Romeo quest’anno la Mille Miglia è l'occasione per celebrare ben tre anniversari molto importanti, legati alla storia del marchio: prima di tutto i 10 anni dell’Alfa Romeo 4C, la piccola sportiva del Biscione a motore centrale, poi i 60 della scuderia Autodelta e, infine, i 100 anni dell’allestimento sportivo per eccellenza: il Quadrifoglio Verde.

La partenza della 1000 Miglia 2023

Nel corso della 41esima edizione della rievocazione della storica corsa sono 47 le italiane di Arese in gara, tra tutte non mancano tre preziosi esemplari della collezione Alfa Romeo.

Si tratta di auto che normalmente si trovano in mostra presso il Museo e che per l'occasione sono state rimesse in moto e affidate a personaggi di spicco. Parliamo della 1900 Sport Spider, della 2000 Sportiva, entrambe del 1954, e della 1900 Super Sprint del 1956.

Alla guida della prima ci sono Costantin Andone e Marius Pop, fondatori della attivissima comunità web Alfattitude.

La partenza della 41esima edizione della Mille Miglia La partenza della 41esima edizione della Mille Miglia

Alla guida della seconda c'è invece la coppia tutta tedesca formata dal grande appassionato di Alfa Romeo Tom Wlaschiha, attore protagonista nella serie “Il trono di spade” e “Stranger Things”, e da Nina Car Maria Weizenecker, influencer.

L'Alfa Romeo 2000 Sportiva alla Mille Miglia 2023 L'Alfa Romeo 2000 Sportiva alla Mille Miglia 2023

Infine alla guida della 1900 Super Sprint ci sono Lorenzo Quaglia, volto social del Marchio di moda italiano Velasca, e Giovanni Giuseppe Savini, influencer su TikTok.

L'Alfa Romeo 1900 Super Sprint alla Mille Miglia 2023 L'Alfa Romeo 1900 Super Sprint alla Mille Miglia 2023

Noi e la Giulia

E poi ci siamo noi. Il nostro Andrea Farina parteciperà, assieme ad alcuni colleghi statunitensi, alla 1000 Miglia 2023 a bordo della Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio restyling, rinnovata nell'aspetto e mossa come sempre dal V6 Biturbo.

Per seguire in diretta la gara di Andrea non dovete fare altro che collegarvi al nostro profilo Instagram dove ogni giorno pubblicheremo varie stories, raccontandovi la gara a bordo dell'incarnazione più sportiva della berlina del Biscione.