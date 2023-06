Si è conclusa con il classico arrivo a Brescia la 1000 Miglia 2023, quarantunesima edizione della riedizione di quella che per Enzo Ferrari era "La gara più bella del mondo". La vincitrice quest'anno è stata ancora una volta l'Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato del 1929 condotta da Andrea Vesco e Fabio Salvinelli, trionfatrice anche nelle edizioni 2021 e 2022.

Per Vesco si tratta di un record: vincitore anche nel 2020 è il primo al mondo a conquistare quattro successi di fila alla 1000 Miglia, per un totale di sei. Fabio Salvinelli invece eguaglia Giuliano Canè con un filotto di tre vittorie.

Il podio

A completare il podio della 1000 Miglia 2023 ci pensa un altro storico brand italiano: secondo e terzo posto sono stati infatti occupati dalle Lancia Lamba Spider Tipo 221 delle coppie Gianmario Fontanella - Annamaria Covelli e Andrea Belometti - Gianluca Bergomi.

Nella classifica finale della 1000 Miglia 2023 il miglior equipaggio tutto al femminile è stato quello composto da Silvia Marini e Irene Dei Tos, ventisettesime assolute con l'affascinante Bugatti T 40 del 1929.

Delahaye 135 CS (1937) Sanbeam Super Twin Sports (1926)

La 1000 Miglia ha visto anche nel 2023 partecipare una carovana di auto elettriche per la 1000 Miglia Green, vinta da Paolo Piva e Matteo Ferraglio a bordo di una Tesla Model Y. Infine il Ferrari Tribute 1000 Miglia è andato ad Andrea Milesi e Giordano Mozzi con una F8 Spider, seguiti da Fabrizio Macario - Giovanna Di Costanzo con una 488 Pista e Terzi Celestino - Antonio Sangiovanni con una Ferrari Roma.

O.S.C.A MT 4 1350 2AD (1955) Alfa Romeo 6C 1750 SS (1929)

Il debutto del Quadrifoglio

Per Alfa Romeo la 1000 Miglia 2023 è stata anche l'occasione per portare al debutto la nuova Giulia Quadrifoglio, guidata per sul percorso Brescia - Roma - Brescia dal nostro Andrea Farina. Curiosi di sapere come va la versione più potente della berlina del Biscione? Abbiate pazienza, preso saprete tutto con un video sul nostro canale Youtube.