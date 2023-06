Fino a qualche anno fa le auto cinesi erano famose anche per la loro tendenza a imitare, fino al limite della copia, alcuni modelli europei, giapponesi o americani. Poi questa moda del plagio è lentamente svanita, ma non del tutto, se dal più grande mercato auto del mondo arriva un fuoristrada come la BAIC Stone 01 che sembra imitare la Land Rover Defender.

Certo, il nuovo offroad del grande Costruttore cinese non è dichiaratamente un omaggio al Defender, ma le linee, le proporzioni e molti dei dettagli esterni appaiono presi proprio dal fuoristrada inglese. In particolare risultano molto simili le forme della fiancata, degli archi passa ruota, dei cristalli laterali e dei montanti.

Fuoristrada quasi gemelle

Tante somiglianze si possono poi notare tra il posteriore della BAIC Stone 01 e quello della Land Rover Defender, con la coda che sfoggia un grande porta ruota carenato (leggermente disassato sulla cinese), il portellone con apertura orizzontale e una grande maniglia verticale. Solo i gruppi ottici differenziano i due modelli.

BAIC Stone 01, la vista laterale Land Rover Defender 110, la vista laterale

Le ultime foto della Stone 01, pubblicate dal ministero dei trasporti cinesi e riportate da CarNewsChina, mostrano anche un fregio verticale dietro al parafango anteriore, davvero molto simile a quello della Defender. Davanti ci sono invece notevoli differenze, soprattutto nel trattamento dei fari a Y.

Misure molto vicine

Pure le misure esterne non differiscono molto tra i due modelli, con la BAIC lunga 5,05 metri, alta 1,86 metri e larga 1,98 metri. Queste dimensioni pongono la cinese quasi alla pari con la Land Rover Defender 110 che arriva a 5,01 metri di lunghezza, 1,96 metri di altezza e 2,00 metri di larghezza.

BAIC Stone 01, la vista posteriore Land Rover Defender 110, la vista posteriore

Anche il passo di 3,01 metri della Stone 01 è praticamente una copia della Land Rover che tocca i 3,02 metri. A livello di peso la cinese risulta molto più "importante" e arriva addirittura a 3.189 kg, mentre l'inglese si ferma a poco più di 2.600 kg.

Motore ibrido range extender da 476 CV

La BAIC Stone 01 è un'ibrida plug-in di tipo range extender, vale a dire con la trazione elettrica sulle ruote e un motore 1.5 a benzina da 152 CV che funziona unicamente come generatore di elettricità per la batteria fornita da CATL.

I due motori elettrici hanno una potenza di 204 CV sulle ruote anteriori e di 272 CV su quelle posteriori, per un totale di 476 CV.

Il caso della "copia" della Classe G

Ricordiamo che BAIC, attraverso i suoi numerosi marchi, non è nuovo a discussi casi di copia non autorizzata.

Beijing BJ80 Mercede Classe G

Il più famoso resta forse l'esempio della Beijing BJ80 che ricorda per molti aspetti la leggendaria Mercedes Classe G.