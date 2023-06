Le offerte sull’Alfa Romeo Giulia continuano nel mese di giugno, anche sulla versione a gasolio da 210 CV: anzi, questa motorizzazione riceve un’offerta specifica, promossa nella comunicazione ufficiale.

Il prezzo di partenza della Giulia 2.2 Turbo Diesel in allestimento Veloce è di 59.550 euro, che con lo sconto della Casa scende a 52.524 euro, senza obbligo di permuta o rottamazione.

Il finanziamento prosegue quindi con un anticipo di 10.762 euro, 35 rate mensili da 490 euro (TAN 6,55%, TAEG 7,38%), e una maxi rata finale da 33.787 euro. In caso di restituzione o sostituzione, il limite chilometrico da non superare è di 60.000 km, altrimenti bisogna versare 0,1 euro per ogni chilometro percorso in eccesso.

L’offerta include negli importi anche alcuni servizi, in realtà facoltativi: oltre a un anno di Identicar e l’assicurazione pneumatici, c’è anche la garanzia estesa di 1 anno o 120.000 km, che copre quindi i tre anni di rateazione.

Vantaggi

La Giulia non ha nella propria gamma modelli elettrici o ibridi plug-in; nonostante questo, Alfa Romeo propone uno sconto di 7.026 euro, senza ecoincentivi statali, e senza necessità di permuta o rottamazione. La rata di 490 euro al mese comprende anche alcuni servizi, tra i quali tre anni di garanzia.

Svantaggi

Come già detto, la Giulia è tra le poche vetture diesel in promozione ufficiale: un modello attuale e aggiornato, ma meno appetibile rispetto a modelli elettrificati, anche per eventuali vantaggi e incentivi territoriali.

In sintesi